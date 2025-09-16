Ďalší tragický skon vo svete lyžovania. Nekontrolovateľný pád skončil smrťou športovca, ktorý by dnes oslávil narodeniny

Iba 25-ročný športovec bol po incidente okamžite letecky prevezený do nemocnice v Santiagu.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sviečka dymiaca, dym
Ilustračné Thinkstock
Taliansky alpský lyžiarsky tím smúti nad tragickou smrťou svojho špecialistu na rýchlostné disciplíny Mattea Franzosa. Ten zahynul v pondelok 15. septembra po ťažkej nehode počas tréningu v čilskom lyžiarskom stredisku La Parva v sobotu 13. septembra.

Trénoval s ostatnými členmi národného družstva a pripravoval sa na novú sezónu. Pri páde utrpel vážne zranenie hlavy, pri ktorom nabral dva rady sietí a narazil do oplotenia ďalej od trate.

Iba 25-ročný športovec bol po incidente okamžite letecky prevezený do nemocnice v Santiagu. Tam bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti a uvedený do umelého spánku.

Nesmie sa to opakovať

Zo zranení sa však nedokázal zotaviť. Viedlo to až k edému mozgu, píše web olympics.com.

„Je to tragédia pre rodinu a pre náš šport. Tragédia, ktorá nás vracia do nálady spred necelého roka, keď zomrela Matilde Lorenziová. Je absolútne nevyhnutné urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa takéto nehody už nikdy nezopakovali,“ uviedol prezident Talianskej federácie zimných športov (FISI) Flavio Roda.

„V tejto smutnej a bolestnej chvíli chcem všetkým športovcom a trénerom vo všetkých športových odvetviach povedať, že federácia stojí pri nich a že nájdu všetku podporu, ktorú potrebujú. Žiadam o maximálny rešpekt voči Matteovej rodine, ktorej budeme stáť po boku tak dlho, ako bude potrebné,“ doplnil Roda.

Franzoso sa narodil v roku 1999 a vyrastal v talianskom Sestriere, kde sa venoval lyžovaniu. Prioritou pre neho boli rýchlostné disciplíny. Na majstrovstvách sveta juniorov 2020 v nórskom Narviku obsadil štvrté miesto v zjazde.

Talentovaný lyžiar bol členom talianskeho tímu vo Svetovom pohári od roku 2021, kedy debutoval na seniorskom okruhu v super-G vo Val Gardene. Celkovo sa zúčastnil 17 pretekov vo SP.

V utorok 16. septembra by oslávil 26. narodeniny.

Okruhy tém: Pád Tragédia Úmrtie
