Ďalší tragický skon vo svete lyžovania. Nekontrolovateľný pád skončil smrťou športovca, ktorý by dnes oslávil narodeniny

Taliansky alpský lyžiarsky tím smúti nad tragickou smrťou svojho špecialistu na rýchlostné disciplíny Mattea Franzosa. Ten zahynul v pondelok 15. septembra po ťažkej nehode počas tréningu v čilskom lyžiarskom stredisku La Parva v sobotu 13. septembra.
Trénoval s ostatnými členmi národného družstva a pripravoval sa na novú sezónu. Pri páde utrpel vážne zranenie hlavy, pri ktorom nabral dva rady sietí a narazil do oplotenia ďalej od trate.
Iba 25-ročný športovec bol po incidente okamžite letecky prevezený do nemocnice v Santiagu. Tam bol hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti a uvedený do umelého spánku.
Zomrela brankárska legenda. Jej dres visí pod strechou štadióna v New Yorku
Nesmie sa to opakovať
Zo zranení sa však nedokázal zotaviť. Viedlo to až k edému mozgu, píše web olympics.com.
„Je to tragédia pre rodinu a pre náš šport. Tragédia, ktorá nás vracia do nálady spred necelého roka, keď zomrela Matilde Lorenziová. Je absolútne nevyhnutné urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sa takéto nehody už nikdy nezopakovali,“ uviedol prezident Talianskej federácie zimných športov (FISI) Flavio Roda.
„V tejto smutnej a bolestnej chvíli chcem všetkým športovcom a trénerom vo všetkých športových odvetviach povedať, že federácia stojí pri nich a že nájdu všetku podporu, ktorú potrebujú. Žiadam o maximálny rešpekt voči Matteovej rodine, ktorej budeme stáť po boku tak dlho, ako bude potrebné,“ doplnil Roda.
Bývalého majstra sveta v boxe našli mŕtveho v dome. Otvorene hovoril o psychických problémoch
Franzoso sa narodil v roku 1999 a vyrastal v talianskom Sestriere, kde sa venoval lyžovaniu. Prioritou pre neho boli rýchlostné disciplíny. Na majstrovstvách sveta juniorov 2020 v nórskom Narviku obsadil štvrté miesto v zjazde.
Talentovaný lyžiar bol členom talianskeho tímu vo Svetovom pohári od roku 2021, kedy debutoval na seniorskom okruhu v super-G vo Val Gardene. Celkovo sa zúčastnil 17 pretekov vo SP.
V utorok 16. septembra by oslávil 26. narodeniny.