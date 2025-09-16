Zomrela brankárska legenda. Jej dres visí pod strechou štadióna v New Yorku

Ed Giacomin, člen Hokejovej siene slávy a bývalý brankár New York Rangers, zomrel v pondelok vo veku 86 rokov. Počas kariéry odchytal 610 zápasov základnej časti NHL, v ktorých dosiahol 290 víťazstiev a 54 shutoutov. Do Siene slávy ho uviedli v roku 1987, pričom „jazdci“ vyradili jeho legendárnu jednotku 15. marca 1989. O smutnej udalosti informovala zámorská profiliga na svojom oficiálnom webe.
Eddie Giacomin was an integral member of the New York Rangers for a decade and personified what being a Ranger is all about, both to his teammates and the Blueshirts faithful. You cannot discuss the history of this organization and not immediately think of Eddie. The great Rod… pic.twitter.com/pf5jupMv03
— New York Rangers (@NYRangers) September 15, 2025
Priekopník v práci s hokejkou
„Národná hokejová liga smúti nad stratou skutočnej legendy, člena Hokejovej siene slávy a milovaného brankára New York Rangers a Detroit Red Wings Eddieho Giacomina,“ uviedla NHL v oficiálnom vyhlásení. „Ako jeden z prvých brankárov, ktorí ovládali hru s hokejkou, priviedol Newyorčanov na začiatku 70-tych rokov medzi špičku NHL. Bol šesťnásobným účastníkom Zápasu hviezd a jeho číslo 1 bolo vyradené klubom v roku 1989.“
Získal i Vezinovu trofej
Giacomin zažil premiéru v NHL v roku 1965 a už v nasledujúcej sezóne viedol ligu v počte víťazstiev (30) aj čistých kont (9). V rokoch 1967 až 1971 bol päťkrát po sebe nominovaný do Zápasu hviezd a v sezóne 1970/71 získal spolu s Gillesom Villemurom Vezinovu trofej. V roku 1972 priviedol Rangers do finále Stanley Cupu, kde však podľahli Bostonu Bruins. Kariéru ukončil v roku 1978 v drese Detroitu.
One hundred years as New Yorkers. One hundred years as a hockey team. One hundred years as one.
🔗: https://t.co/lg95BmIQKxpic.twitter.com/moX2qH0KRo
— New York Rangers (@NYRangers) August 25, 2025
Bol srdcom Rangers
„Eddie Giacomin bol neoddeliteľnou súčasťou New York Rangers počas jednej dekády a zosobňoval to, čo znamená byť Rangers, pre spoluhráčov aj fanúšikov,“ uviedol klub v stanovisku. „Veľký Rod Gilbert ho nazýval srdcom tímu a nemôžeme si predstaviť väčšiu poctu pre jedného z najlepších brankárov v histórii. Naše myšlienky sú s jeho rodinou, priateľmi a spoluhráčmi v tomto nesmierne ťažkom období.“