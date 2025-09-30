Ďalší krok k búraniu ikonického štadióna San Siro. Mesto ho predalo miestnym klubom Interu a AC

Jeden z najslávnejších futbalových štadiónov sveta – milánske San Siro – čaká demolácia po tom, čo mestská rada mesta Miláno schválila jeho predaj futbalovým veľkoklubom Interu Miláno a AC Miláno.
Starosta Milána plánuje do leta predať San Siro obom milánskym klubom
Po viac ako 11 hodinách diskusií hlasovalo 24 poslancov za a 20 proti predaju za 197 miliónov eur. Inter a AC, ktoré vlastnia americké investičné fondy, spolu s primátorom Giuseppe Salom dosiahli dohodu po rokoch neistoty ohľadom projektu v hodnote 1,2 miliardy eur.
Kluby navrhli kúpu pozemku v marci po tom, čo predchádzajúci plán, v ktorom by pozemok zostal verejný, zlyhal v roku 2023. Predpokladá sa, že predaj bude dokončený do 10. novembra, kedy nad pozemkom nadobudne platnosť ochranný stavebný zákaz demolácie.
Ktoré známe mená ako prvé ponesú pochodeň s ohňom pre ZOH 2026?
Kluby tak získajú kontrolu nad viac ako 28 hektármi verejnej pôdy na západnom okraji Milána, kde plánujú postaviť moderný štadión s kapacitou 71 500 divákov. Po dokončení nového štadióna bude San Siro takmer úplne zbúrané a na jeho mieste vznikne park, kancelárske priestory a zábavné zariadenia.
Inter a AC budú na San Sire hrať až do roku 2031, kedy očakávajú dokončenie nového štadióna. Hlasovanie sprevádzali politické kontroverzie, keďže niektorí poslanci kritizovali nedostatok detailov o rozvoji nového štadióna a okolia, ako aj nízku cenu za lukratívny pozemok.
Opozícia vrátane pravicovej strany Forza Italia, Ligy a Bratov Talianska hlasovala proti, pričom časť ľavicovej väčšiny tiež vyjadrila nesúhlas.
AC Miláno nemôže hrať proti Comu doma, kluby si možno odskočia k protinožcom
Kluby v spoločnom vyhlásení označili hlasovanie za „historický a rozhodujúci krok pre budúcnosť tímov a mesta“. „S dôverou a zodpovednosťou hľadíme vpred na ďalšie kroky procesu, ktoré povedú k vytvoreniu nového štadióna spĺňajúceho najvyššie medzinárodné štandardy,“ uviedli.
Talianska futbalová federácia (FIGC) víta rozhodnutie, keďže Miláno je jedným z kandidátov na usporiadanie zápasov majstrovstiev Európy 2032, ktoré budú Taliani hostiť spolu s Turkami.
Európska futbalová únia (UEFA) požaduje, aby FIGC do októbra budúceho roka oznámila päť oficiálnych kandidátov na štadióny, pričom nové alebo rekonštruované štadióny musia byť pripravené do marca 2027.
San Siro možno ostane naďalej domovom milánskeho AC aj Interu, nový štadión nemusia postaviť
Zo 14 talianskych kandidátov je momentálne v súlade s kritériami len štadión Juventusu v Turíne.