Starosta Milána plánuje do leta predať San Siro obom milánskym klubom

Plány Interu Miláno a AC Miláno na výstavbu nového štadióna namiesto súčasného San Sira dostali v utorok podporu. Starosta Milána Giuseppe Sala vyjadril nádej, že do leta predá ikonický štadión dvom účastníkom talianskej Serie A.

Sala pre rádio RTL 102.5 uviedol, že očakáva formálnu štúdiu uskutočniteľnosti vrátane ponuky na kúpu od oboch klubov, ktorú potom predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie. „Cieľom je predať štadión a okolitú oblasť do začiatku letných prázdnin,“ povedal Sala.

Túžia po modernej aréne

Inter Miláno a AC Miláno, giganti európskeho futbalu, už dlho túžia nahradiť súčasné San Siro modernou arénou a v októbri obnovili spoločný projekt, ktorý bol v roku 2023 pozastavený po viac ako troch rokoch byrokratických a politických prekážok.

Nová štúdia uskutočniteľnosti projektu, pôvodne oceneného na 1,3 miliardy eur, bude zahŕňať len čiastočnú demoláciu mestom vlastneného San Sira, ktorého miesto by sa využilo na zelené plochy a rôzne športové a zábavné zariadenia. Nemenovaný zdroj z AC Miláno uviedol, že do utorkového večera ešte milánsky magistrát nezaslal štúdiu.

Obchádzanie predpisov?

Ak by štadión San Siro zostal vo verejných rukách do konca tohto roka, automaticky by nadobudol účinnosť stavebný ochranný príkaz, ktorý by zabránil demolácii druhého poschodia súčasného štadióna.

Pred akoukoľvek demoláciou by sa mal postaviť nový štadión, ktorý by mal mať kapacitu viac ako 70-tisíc miest, na západ od súčasného štadióna. Kľúčovým rozdielom je, že Inter a AC Miláno by pozemok kúpili namiesto prenájmu, pričom práce by sa začali až po budúcoročných zimných olympijských hrách. Počas nich súčasné San Siro bude hostiť otvárací ceremoniál.