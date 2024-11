Ďalší gól brankára v NHL! Lindgren z Washingtonu však namieril do vlastnej bránky (video)

Najväčšia chyba, akú som urobil v hokejovej kariére! Takto opísal brankár Washingtonu Charlie Lindgren vlastný gól zo 48. min, ktorým poslal súpera z Tampy Bay do vedenia 4:3.

Lindgren sa otočil s pukom smerom k bránke v snahe poslať ho do zadného mantinelu, ale švihol ho do bránky. Gól pripísali Braydenovi Pointovi, ktorý tým dovŕšil hetrik.

Víťazný gól strelil Wilson

Mužstvo svojho brankára podržalo a stredajší zápas NHL otočilo vo svoj prospech. Najprv John Carlson vyrovnal a v čase 56:34 min Tom Wilson rozhodol o víťazstve Capitals, ktorí stále hrajú bez svojho „gólonosného“ kapitána Alexandra Ovečkina. Na ich hre to však ani nie je vidieť.

„Mal som pocit, že nikoho sa po ´mojom´ góle nezmocnila panika. Mohli sme to vo frustrácii zabaliť a nebojovať. Tento tím je však príliš dobrý na to, aby to urobil. Našli sme spôsob, ako zvíťaziť. Nebudem klamať, bolo to pre mňa sladké víťazstvo,“ skonštatoval Lindgren na webe NHL.

Fehérváry rozdal dva „hity“

Bolo to piate víťazstvo Washingtonu z posledných siedmich zápasov a šieste na ľade súpera v neprerušenej sérii. V tabuľke Východnej konferencie NHL je tím z hlavného mesta USA tretí iba dva body za prvou Carolinou. Tampe Bay patrí ôsma priečka so 7-bodovým mankom na Washington.

„Zdá sa, že sme sa zlepšili v zápasoch na cestách. Dostali sme sa do celkom komfortnej situácie, dávame veľa gólov a víťazíme. Je to dobre nastavené,“ povedal obranca Carlson po treťom góle v sezóne.

Jeho partner z obrany Slovák Martin Fehérváry odohral 18:23 min s jednou strelou, dvoma bodyčekmi a dvoma „hitmi“. Fehérváry vyhral interný slovenský súboj nad Erikom Černákom. Skúsený bek Tampy Bay odohral necelých 17 minút so štatistikami: jedna strela, jeden blok, štyri bodyčeky a mínusový bod.