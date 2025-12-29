Cristiano Ronaldo plánuje ukončiť kariéru až po tisícom góle

Kapitán portugalskej reprezentácie sa nezastaví, kým nedosiahne hranicu 1000 gólov.
Foto: SITA/AP
Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo oznámil, že neukončí svoju hráčsku kariéru, kým nedosiahne hranicu 1000 strelených gólov vo svojej kariére. Štyridsaťročný futbalista skóroval v sobotňajšom súboji tímu Al-Nassr v saudskoarabskej lige dvakrát, čím zvýšil svoj celkový počet gólov za klub aj reprezentáciu na 956.

CR7 prestúpil do Al-Nassru v roku 2022, vlani v júli predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky a zaistil si tým pôsobenie v klube aj po svojich 42. narodeninách.

„Je ťažké pokračovať v hraní, ale som motivovaný. Môj zápal je veľký a chcem pokračovať. Nezáleží na tom, kde hrám, či v Blízkom východe alebo Európe. Futbal ma stále baví a chcem pokračovať. Vieš, čo je mojím cieľom – chcem vyhrať trofeje a dosiahnuť číslo 1000 gólov, na ktoré všetci čakáte. Určite to dosiahnem, ak mi zranenia dovolia,“ vyhlásil Porugalčan po zisku ocenenia pre najlepšieho hráča na Blízkom východe.

V novembrovom rozhovore s Piersom Morganom naznačil, že plánuje čoskoro ukončiť kariéru, pričom priznal, že to bude náročné a pravdepodobne sa aj rozplače.

V tejto sezóne strelil Ronaldo zatiaľ 13 gólov v 14 zápasoch vo farbách tímu Al-Nassr, ktorý je na čele saudskoarabskej futbalovej profiligy s náskokom štyroch bodov pred Al-Hilalom. V jeho zatiaľ ostatnom pôsobisku v 125 dueloch nastrieľal 112 gólov, no získal iba jednu trofej – Arabský klubový pohár v roku 2023.

Cristiano Ronaldo drží rekordy v počte gólov za Portugalsko (143) aj Real Madrid (450) a je jediný hráč, ktorý strelil viac ako 100 gólov za štyri kluby – Manchester United, Real Madrid, Juventus Turín a Al-Nassr.

Portugalský útočník tiež v novembri uviedol, že majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku budú jeho posledným medzinárodným turnajom. Ako kapitán doviedol výber Portugalska k titulu na majstrovstvách Európy v roku 2016 vo Francúzsku, čo bol prvý medzinárodný titul mužskej reprezentácie jeho krajiny.

