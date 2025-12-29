Cristiano Ronaldo plánuje ukončiť kariéru až po tisícom góle

Kapitán portugalskej futbalovej reprezentácie Cristiano Ronaldo oznámil, že neukončí svoju hráčsku kariéru, kým nedosiahne hranicu 1000 strelených gólov vo svojej kariére. Štyridsaťročný futbalista skóroval v sobotňajšom súboji tímu Al-Nassr v saudskoarabskej lige dvakrát, čím zvýšil svoj celkový počet gólov za klub aj reprezentáciu na 956.
CR7 prestúpil do Al-Nassru v roku 2022, vlani v júli predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky a zaistil si tým pôsobenie v klube aj po svojich 42. narodeninách.
„Je ťažké pokračovať v hraní, ale som motivovaný. Môj zápal je veľký a chcem pokračovať. Nezáleží na tom, kde hrám, či v Blízkom východe alebo Európe. Futbal ma stále baví a chcem pokračovať. Vieš, čo je mojím cieľom – chcem vyhrať trofeje a dosiahnuť číslo 1000 gólov, na ktoré všetci čakáte. Určite to dosiahnem, ak mi zranenia dovolia,“ vyhlásil Porugalčan po zisku ocenenia pre najlepšieho hráča na Blízkom východe.
V novembrovom rozhovore s Piersom Morganom naznačil, že plánuje čoskoro ukončiť kariéru, pričom priznal, že to bude náročné a pravdepodobne sa aj rozplače.
V tejto sezóne strelil Ronaldo zatiaľ 13 gólov v 14 zápasoch vo farbách tímu Al-Nassr, ktorý je na čele saudskoarabskej futbalovej profiligy s náskokom štyroch bodov pred Al-Hilalom. V jeho zatiaľ ostatnom pôsobisku v 125 dueloch nastrieľal 112 gólov, no získal iba jednu trofej – Arabský klubový pohár v roku 2023.
Cristiano Ronaldo drží rekordy v počte gólov za Portugalsko (143) aj Real Madrid (450) a je jediný hráč, ktorý strelil viac ako 100 gólov za štyri kluby – Manchester United, Real Madrid, Juventus Turín a Al-Nassr.
Portugalský útočník tiež v novembri uviedol, že majstrovstvá sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku budú jeho posledným medzinárodným turnajom. Ako kapitán doviedol výber Portugalska k titulu na majstrovstvách Európy v roku 2016 vo Francúzsku, čo bol prvý medzinárodný titul mužskej reprezentácie jeho krajiny.