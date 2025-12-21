Mbappé dorovnal Ronaldov rekord v počte gólov za kalendárny rok: Je to pre mňa česť - VIDEO

Kylian Mbappé vyrovnal klubový rekord Cristiana Ronalda v počte gólov v jednom kalendárnom roku. Aj vďaka nemu Real Madrid zdolal FC Sevilla na vlastnej pôde 2:0. Presadil sa aj Jude Bellingham.
Francúzska superhviezda strelila 59 gólov v roku 2025. Portugalčan sa z takého čísla tešil pred 12 rokmi.
Víťazstvom sa „biely balet“ priblížil na rozdiel jediného bodu pred vedúcou FC Barcelona. Tá má ešte o duel k dobru, keď o 16.15 h nastúpi na ihrisku Villarrealu.
Zanalyzujú si to
„Dosiahnuť to, čo môj idol, najlepší hráč v histórii Realu Madrid a svetová legenda Cristiano, je pre mňa česť,“ povedal Mbappé, ktorý v deň zápasu dovŕšil 27 rokov.
Tretí triumf v rade vo všetkých súťažiach mierne zmierňuje tlak na trénera Xabiho Alonsa, aj keď výkon bol stále nevýrazný.
„Máme teraz čas na analýzu a zamyslenie sa nad tým, kde sa nachádzame. Chceme sa zlepšiť, sme sebakritickí, získali sme tri body, no tento čas využijeme a pokúsime sa začať ďalší rok lepšie,“ povedal kouč novinárom pred vianočnou prestávkou.
Bellingham poslal domácich do vedenia na Santiago Bernabéu po úspešnej hlavičke. Napätý súboj nedosledoval kormidelník Sevilly Matias Almeyda, ktorého počas polčasovej prestávky vylúčili.
Francúzsky útočník neskôr po premenenej penalte napodobnil typickú Ronaldovu oslavu a povedal, že to bola pocta portugalskému velikánovi, najlepšiemu strelcovi Realu všetkých čias.
„Vždy bol ku mne milý. Bol mojím idolom, kým som bol dieťa, mám s ním veľmi dobrý vzťah a teraz je to môj priateľ,“ povedal podľa agentúry AFP Mbappé.
„Strieľať 59 gólov nie je jednoduché, má kvalitu a talent – je ťažké ho zastaviť na tréningu,“ povedal brankár Thibaut Courtois s tým, že v roku 2026 musí „biely balet“ zlepšiť úroveň a pokúsiť sa získať nejaké trofeje.