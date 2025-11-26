Ronaldo sa vyhol stopke na MS 2026. FIFA mu však udelila podmienku

Cristiano Ronaldo pravdepodobne nevynechá žiadny zápas Portugalska na budúcoročných majstrovstvách sveta v Severnej Amerike. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v utorok zverejnila verdikt, ktorý Ronaldovi ukladá trojzápasový zákaz činnosti za vylúčenie v novembrovom kvalifikačnom stretnutí proti Írsku. Referuje o tom web ESPN.
CR7 nútene pauzoval v následnom stretnutí proti Arménsku a keďže FIFA rozhodla, že zvyšné dva zápasy trestu sú podmienečné na obdobie jedného roka, Ronaldo by mal byť svojmu mužstvu k dispozícii od prvého duelu na šampionáte.
Premiérové vylúčenie v reprezentácii
FIFA sa odvolala na svoje disciplinárne pravidlá, ktoré umožňujú časť trestu uložiť v podmienečnej forme, hoci v prípade trojzápasových dištancov je to skôr rarita.
„Ak Cristiano Ronaldo spácha počas podmienečnej doby ďalší podobný priestupok, zostávajúce dva zápasy bude musieť pauzovať,“ uviedla FIFA vo vyhlásení.
Ronaldo dostal červenú kartu po tom, čo zasiahol lakťom írskeho obrancu Daru O’Sheaho počas zápasu v Dubline, ktorý skončil prehrou Portugalska 0:2. Bola to premiérová červená karta Cristiana Ronalda na medzištátnej úrovni v jeho rekordnom 226. reprezentačnom zápase. Na klubovej úrovni bol vylúčený 13-krát.
Odvolá sa niekto?
FIFA tiež uviedla, že voči rozhodnutiu o trojzápasovom treste sa možno odvolať. Nie je však jasné, kto by mohol mať právny záujem podať odvolanie – či Írska futbalová federácia alebo súperi Portugalska na MS.
Verdikt prišiel šesť dní po tom, čo Ronaldo absolvoval formálnu večeru v Bieleho dome s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a saudskoarabským korunným princom Mohammedom bin Salmánom. Trump je predsedom pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta v roku 2026.