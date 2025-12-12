Ruská centrálna banka žaluje Euroclear pre zmrazené ruské aktíva. Moskva považuje ich použitie za krádež

Ruská centrálna banka v piatok oznámila, že podáva žalobu na belgickú finančnú skupinu Euroclear, ktorá spravuje zmrazené ruské devízové rezervy. Krok prichádza v čase, keď sa Európska únia približuje k rozhodnutiu využiť výnosy z týchto aktív na podporu Ukrajiny.
Podľa vyhlásenia banka podáva „žalobu proti Euroclearu na Moskovskom arbitrážnom súde“ pre „nezákonné konanie“ tejto inštitúcie. „Konanie depozitára Euroclear spôsobilo škodu Centrálnej banke Ruska v dôsledku nemožnosti nakladať s finančnými prostriedkami a cennými papiermi, ktoré jej patria,“ uviedla centrálna banka.
Chýbajú podrobnosti
Banka nešpecifikovala, či už bola žaloba formálne podaná, ani neuviedla výšku či povahu požadovaných náhrad. Nie je jasné ani to, aký praktický dopad by mohol mať právny postup vedený v Rusku.
Krajiny G7 už využili úroky zo zmrazených ruských aktív na financovanie úveru pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd dolárov. Moskva dlhodobo označuje zmrazenie svojich rezerv za nezákonné a akékoľvek ďalšie kroky na ich priame použitie za „krádež“.
Euroclear sa k žalobe odmietol priamo vyjadriť, no hovorca clearingového centra uviedol, že spoločnosť „v súčasnosti čelí viac ako 100 právnym nárokom v Rusku“.
Európa schválila nový mechanizmus
Členské štáty Európskej únie (EÚ) vo štvrtok schválili mechanizmus, vďaka ktorému bude možné ponechať zmrazené ruské aktíva v EÚ blokované tak dlho, ako bude potrebné, bez doterajšej povinnosti každých šesť mesiacov jednomyseľne obnovovať sankcie, ktoré to umožňujú.
Európska komisia (EK) presadzuje plán využiť približne 200 miliárd eur z aktív ruskej centrálnej banky, ktoré boli v EÚ zmrazené po invázii na Ukrajinu v roku 2022. Peniaze majú slúžiť ako základ pre rozsiahlu pôžičku Kyjevu, ktorá by zabezpečila financovanie aj po konci tohto roka.