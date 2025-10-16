Colná správa v Číne zhabala 60-tisíc „problematických“ máp pre označenie Taiwanu

Čínska colná správa zhabala 60-tisíc máp, ktoré označila za „problematické“ pre podľa nej nesprávne označenie Taiwanu a vynechaniu území, ktoré si Peking nárokuje v Juhočínskej mori. Čína považuje samosprávny ostrov Taiwan za súčasť svojho územia a nevylučuje použitie sily na jeho začlenenie pod svoju kontrolu.
Peking si tiež nárokuje takmer celé Juhočínske more, napriek medzinárodnému rozhodnutiu, že jeho nároky nemajú právny základ. Mapy boli zhabané počas kontroly exportného tovaru v provincii Šandong na východe krajiny, uviedla colná správa v stanovisku na aplikácii WeChat. Stanovisko neuviedlo, kedy presne boli mapy zhabané ani kde boli vytlačené.
Niektoré mapy podľa Číny nesprávne označovali Taiwan a vynechávali „dôležité“ ostrovy a „deväťpruhovú čiaru“, ktorú Čína používa na zdôvodnenie svojich námorných nárokov v Juhočínskej mori. Ďalšie mapy nezobrazovali námornú hranicu medzi ostrovmi Číny a Japonska.
Colné úrady uviedli, že tieto mapy „ohrozujú národnú jednotu, suverenitu a územnú celistvosť“ a ich dovoz a vývoz je zakázaný. Mapy sú dlhodobo citlivou témou pre Čínu a ďalšie krajiny v regióne z dôvodu konkurenčných územných nárokov.