Uniknuté dokumenty tvrdia, že Rusko pomáha Číne pripravovať sa na vojnu s Taiwanom

Rusko údajne súhlasilo s výcvikom a vyzbrojením čínskeho výsadkového práporu na prípravu invázie Taiwanu. Vyplýva to z analýzy dokumentov, ktoré zverejnila hackerská skupina Black Moon. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Na základe dokumentov, ktoré získali hackeri zo skupiny Black Moon, experti z britského think-tanku Kráľovský inštitút pre obranné a bezpečnostné štúdie poskytli faktickú analýzu a prognózu hrozby, ktorú predstavuje rusko-čínsky projekt zameraný na prípravu vzdušného útoku čínskej armády na Taiwan v roku 2027,“ napísala na mikroblogovacej sieti X skupina.
Číne stále chýbajú vzdušné manévrovacie schopnosti potrebné na inváziu Taiwanu, uviedol britský think-tank. Dodal, že Rusko v roku 2023 súhlasilo s dodávkou zbraní pre čínsku armádu na vyzbrojenie výsadkového práporu. Moskva súhlasila, že poskytne Pekingu technológie, ktoré umožnia Číne zvýšiť výrobu súvisiaceho vybavenia.
Podľa údajne uniknutých kontraktov Rusko dodá Číne 37 ľahkých obojživelných útočných vozidiel vybavených automatickými kanónmi, 11 ľahkých obojživelných samohybných protitankových diel, 11 výsadkových obrnených transportérov a nešpecifikovaný počet veliteľských a prieskumných vozidiel.