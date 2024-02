Čoho sa najviac obávame pri milovaní? Niektoré praktiky vás doslovne zaskočia

Milovanie by malo byť pozitívnou a príjemnou aktivitou, ktorú si obaja partneri užívajú. Realita je však častokrát iná. Podľa prieskumu uverejneného v časopise Journal of Sex and Marital Therapy, totiž asi 36 % žien a 14 % mužov zažilo situáciu, keď mali pri sexe obavy.

Muži sa podľa tejto štúdie najviac „boja“ ženského menštruačného cyklu alebo prasknutia kondómu. Tiež sa obávajú ak nevedia, koľko predchádzajúcich sexuálnych partnerov mala ich partnerka. Ženy sa naopak najčastejšie obávajú svojej fyzickej bezpečnosti – napríklad, že partner bude ignorovať ich nesúhlas, obávajú sa tiež príliš agresívneho a drsného pohlavného styku alebo nedobrovoľného škrtenia.

Až 13 % neplnoletých dievčat zažilo škrtenie počas sexu

Škrtenie počas sexu, podobne ako análny sex, sa čoraz viac vyskytuje ako bežná sexuálna praktika. „Je to druh adrenalínového zážitku, ktorý môže byť samozrejme vítaným doplnkom vášho milostného života, ale iba ak váš partner bezpodmienečne súhlasí. Je dôležité poznamenať, že súhlas je možné odvolať ak partner pri akejkoľvek praxi pociťuje nepohodlie a chce prestať, tak musí byť bezpodmienečne rešpektovaný,“ vysvetľuje Veronika Kubíčková, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.

Výsledky štúdií však naznačujú, že najmä mladí ľudia pristupujú k škrteniu ako k normálnej súčasti sexuálneho aktu, na ktorý nepotrebujú súhlas. Podľa vyššie uvedeného prieskumu až 13 % sexuálne aktívnych dievčat vo veku od 14 do 17 rokov zažilo neočakávané škrtenie počas sexu. Podľa inej štúdie s viac ako 4 000 vysokoškolskými študentmi (vo veku 18 až 22 rokov) asi 26 % žien a takmer 7 % malo tiež tento zážitok. Výskum ukázal, že značná časť ľudí súhlasila s škrtením len preto, aby potešila svojho partnera. Odborníci zároveň do značnej miery pripisujú šírenie praxe škrtenia alebo erotickej asfyxie ľahkej dostupnosti tvrdej pornografie, kde je táto prax bežná.

Kľúčová je komunikácia, dokonca aj počas sexu

Aby sa ľudia počas sexu vyhli situáciám, ktoré v nich vyvolávajú strach alebo obavy, je komunikácia kľúčová nielen na začiatku sexuálneho aktu, ale aj počas neho. „Najmä v prípade afér na jednu noc alebo nových známostí je bežné, že aj počas vytúženého a príjemného milovania sa stanú nechcené alebo nepríjemné veci. Preto je prebiehajúca komunikácia medzi partnermi kľúčová, môže pomôcť vyhnúť sa strachu a traumatickým zážitkom,“ vysvetľuje Veronika Kubíčková, odborníčka na zdravú sexualitu. Podľa nej by sa ľudia nemali báť prehovoriť a nechať sa premôcť hanbou. Komunikácia toho, čo je príjemné a čo nie, je základom zdravého sexuálneho života. Správna komunikácia zo strany príjemcu informácií zahŕňa počúvanie a vnímanie verbálnych aj neverbálnych prejavov druhého partnera, ako sú gestá, pohyby tela, tón hlasu alebo očný kontakt.

