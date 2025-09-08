Čo by podľa Zelenského bolo pre Ukrajinu víťazstvom

Ukrajinským víťazstvom vo vojne, ktorú Moskva rozpútala pred viac ako tromi rokmi, podľa Volodymyra Zelenského bude to, že prežije ako nezávislý štát. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Zelenskyj to povedal v rozhovore pre ABC News.
Putin chce úplnú okupáciu
Na otázku, ako by vyzeralo víťazstvo pre jeho krajinu, ukrajinský prezident odpovedal, že je to prežitie Ukrajiny. „Putinovým cieľom je okupovať Ukrajinu. (Putin) nás chce, samozrejme, úplne okupovať. To by pre neho bolo víťazstvom. A kým to nedokáže, víťazstvo je na našej strane,“ vyjadril sa ukrajinský líder.
„Preto je pre nás víťazstvom prežitie. Pretože si zachovávame našu identitu, našu krajinou, našu nezávislosť,“ dodal.
Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie voči Rusku letí do USA
Zelenskyj tiež vyslovil názor, že stretnutie ruského vládcu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške dalo Putinovi to, čo chcel. „Veľmi sa chcel stretnúť s prezidentom Trumpom, s prezidentom Spojených štátov,“ poznamenal ukrajinský prezident.