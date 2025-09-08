Rusko v auguste pri Pokrovsku stratilo päťkrát viac územia, ako získalo

Ukrajinskí vojaci v auguste pri meste Pokrovsk v Doneckej oblasti stratili päť štvorcových kilometrov územia, ale znovu získali kontrolu nad 26 štvorcovými kilometrami. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedol to na Facebooku hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj.
Počas letnej kampane ruské sily podnikali operácie hlavne v okolí Pokrovska. Nasadili tam aj sabotážne a prieskumné jednotky, ktoré na chvíľu vstúpili do mesta, ale nakoniec boli odrazené.
Podľa Syrského bol podobný pomer strateného a znovuzískaného územia aj v okolí mesta Dobropilľa, kde ruské sily začiatkom augusta dosiahli dramatický krátkodobý postup.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Rusko podniklo najväčší letecký útok od začiatku vojny, vypálilo stovky dronov a rakiet
„Smer na Pokrovsk zostáva jedným z najnáročnejších. Za ostatný týždeň tam naše jednotky odrazili približne 350 nepriateľských útokov,“ povedal Syrskyj. „Práve tu ruské sily sústredili svoje hlavné úsilie a zhromaždili svoje najväčšie útočné zoskupenie v snahe prelomiť našu obranu,“ dodal.
Na Pokrovsk, ktorý sa nachádza zhruba 57 kilometrov severozápadne od mesta Doneck, Rusi útočia už rok a pol. V doterajších bojoch o toto mesto Moskva podľa Kyjeva stratila viac ťažkej techniky ako počas druhej svetovej vojny v Stalingrade.