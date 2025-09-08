Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie voči Rusku smeruje do USA

Splnomocnenec Európskej únie pre sankcie David O’Sullivan povedie vo Washingtone rokovania so Spojenými štátmi o zintenzívnení koordinácie sankcií voči Rusku pre jeho vojnu na Ukrajine. Predstaviteľ EÚ, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, uviedol, že O’Sullivan bude v USA rokovať v priebehu pondelka a utorka.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu pohrozil uvalením ďalších sankcií na Rusko po tom, ako Kremeľ podnikol svoj najväčší vzdušný útok na Ukrajinu.
Zvýšenie tlaku
Minister financií USA Scott Bessent povedal, že Washington je pripravený „zvýšiť tlak“ na Rusko, ale že aj Európa musí konať, aby skutočne prinútili Moskvu sadnúť si k rokovaciemu stolu. „Hovoríme o tom, čo môžu tieto dve strany, a to EÚ a USA, urobiť spoločne. A sme pripravení zvýšiť tlak na Rusko,“ povedal Bessent pre NBC.
Scott Bessent priblížil návod, ako by mohla ruská ekonomika úplne skolabovať
Trump pohrozil postihom krajín, ktoré kupujú ruskú ropu, v snahe odrezať kľúčový zdroj financovania ruskej vojny. Zatiaľ však takzvané sekundárne sankcie uvalil iba na Indiu.
EÚ v súčasnosti pripravuje nový balík sankcií voči Rusku a uviedla, že by mal zahŕňať aj ďalšie sekundárne postihy voči krajinám, ktoré pomáhajú Moskve sankcie obchádzať.