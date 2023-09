Členstvo Ukrajiny v EÚ ukončí „ospalú siestu“ v rozširovaní Únie, tvrdí šéf európskej diplomacie Borrell

Cesta Ukrajiny do Európskej únie nebude jednoduchá, keďže je vo vojnovom stave, pričom musí vykonať ešte viacero reforiem. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

„V súčasnosti by Ukrajina ako člen Európskej únie bola jediná krajina, ktorá by bola čistým príjemcom,“ poznamenal Borrell v rozhovore pre The Guardian. Dodal, že členstvo Ukrajiny bude zároveň podľa Borrella znamenať koniec toho, čo nazval „ospalou siestou“ ohľadom rozširovania EÚ.

„Dlhé roky bola akási slepá ulička a nič sa nedialo. Ukrajina vytvorila novú dynamiku,“ povedal Borrell.

Ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Oľha Stefanišynová uviedla, že Ukrajina nesplní do októbra stopercentne všetkých sedem kritérií Európskej komisie, ale rokovania o pristúpení sa ešte len začnú. Tiež vyjadrila presvedčenie, že Ukrajina bude skutočne pripravená na členstvo v EÚ v najbližších dvoch rokoch a na vstup do NATO ešte skôr.