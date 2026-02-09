Čisté klamstvá, reaguje Čína na americké obvinenia z tajných testov jadrových zbraní

Čína v pondelok odmietla americké obvinenia, že uskutočnila tajné testy jadrových zbraní, označila ich za „čisté klamstvá“ a obvinila Washington, že si hľadá zámienku na obnovenie vlastných skúšok.
Na Konferencii OSN o odzbrojení v Ženeve v piatok americký predstaviteľ Thomas DiNanno vyhlásil, že Spojené štáty majú informácie o čínskych jadrových skúškach vrátane jednej z 22. júna 2020 a o prípravách ďalších testov.
Washington obvinil Čínu z tajných skúšok jadrových zbraní. Uviedol aj presný dátum
„Americké obvinenia sú úplne nepodložené a sú čistými lžami. Čína dôrazne odmieta pokus USA vymýšľať si zámienky na opätovné spustenie vlastných jadrových testov,“ uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení pre AFP. Zároveň vyzvalo Washington, aby „okamžite prestal s nezodpovedným konaním“.
PrezidentDonald Trump už v októbri vyhlásil, že USA začnú testovať jadrové zbrane „na rovnakej úrovni“ ako Rusko a Čína, no neuviedol, aký typ testov má na mysli.
Po minulotýždňovom vypršaní poslednej jadrovej dohody medzi Ruskom a USA Washington vyhlásil, že do prípadných rokovaní o novej dohode o obmedzení jadrových zbraní by mal byť zapojený aj Peking. Čína, ktorej jadrový arzenál rastie vysokým tempom, účasť na rokovaniach v tejto fáze odmietla.