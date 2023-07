Cirkus plný detských hviezd

Do Dolného Smokovca po roku znova zavítal Cirkus Paciento. Priviezli ho zdravotní klauni z organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors pacientom do Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.

V nedeľu vyrástol v areáli Národného ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. v Dolnom Smokovci cirkusový stan. Od pondelka prebieha medzi deťmi nábor do cirkusového tímu. Všetci záujemcovia si vyberú disciplínu, v ktorej sa budú počas týždňa zdokonaľovať, aby svoj talent predviedli už tento piatok personálu, spolupacientom i rodičom. To všetko pod vedením profesionálnych zdravotných klaunov z o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

„Do prebiehajúceho Cirkusu Paciento sa v priebehu týždňa zapojí približne 80 detí,” približuje profesionálna zdravotná klaunka Lucia Barczi. „Trénujeme v cirkusovom stane každé dopoludnie aj popoludnie, vo štvrtok si urobíme veľkú generálku a v piatok dopoludnia to spoločne rozbalíme aj za sprievodu našej klaunskej kapely vo veľkolepej show, kde budú hviezdami práve deti.”

Detskí pacienti si môžu vybrať z viacerých zručností – hádzanie kruhov, kúzlenie, točenie taniermi, vystúpenie so stuhami a šatkami, žonglovanie a podobne. Jednotlivé čísla, ktoré si deti pripravia, zdravotní klauni nakoniec zasadia do vymysleného príbehu. Tentokrát bude témou príbehu Cirkusu Paciento let balónom a počas piatkového predstavenia spoločne s deťmi poletia na dobrodružnú výpravu.

„Počas celého týždňa, keď prebieha Cirkus Paciento, sa snažíme, aby sa deti nielen zabavili a strávili príjemný čas, ale chceme u nich prebudiť záujem o naše aktivity a teda aj chuť do života. Zároveň im nadobudnuté zručnosti a úspech zdvihnú sebavedomie,” zdôrazňuje Lucia Barczi.

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Počas roka urobia klauni až 10 Cirkusov Paciento

Cirkus Paciento je týždňový program pre dlhodobo hospitalizovaných pacientov, ktorý popri pravidelných návštevách rozširuje možnosti pozitívneho pôsobenia prítomnosti zdravotných klaunov v nemocniciach. Zdravotní klauni počas nácviku s deťmi nemajú svoje typické kostýmy a červené nosy – ich prioritou totiž nie je rozosmiať malých pacientov, ale urobiť z nich na celý týždeň svojich spolupracovníkov, ktorí nakoniec zažiaria vo veľkolepom vystúpení.

Cirkusový týždeň prebieha každý rok spravidla na 3 nemocničných oddeleniach detskej onkológie, 4 psychiatrických oddeleniach, ale aj v 3 špecializovaných liečebných zariadeniach. Tento obľúbený program priniesli zdravotní klauni v tomto roku deťom do Psychiatrickej nemocnice Prof. Matulaya v Kremnici, na Psychiatrickú kliniku UN v Martine, na Kliniku detskej hematológie a onkológie a Kliniku detskej psychiatrie NÚDCH v Bratislave. Cirkusové šapitó postavili v júni v Špecializovanom liečebnom ústave Marína š.p. Kováčová a v auguste ho postavia aj v Detskej psychiatrickej liečebni Hraň. Cirkus Paciento na jeseň zavíta ešte na Psychiatrickú kliniku vo FN Nitra, na Kliniku pediatrickej onkológie a hematológie SZU v DFNsP v Banskej Bystrici a na Oddelenie detskej onkológie a hematológie DFN v Košiciach.

Cirkus Paciento mohlo o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors zrealizovať v špecializovanom liečebnom ústave v Kováčovej a v špecializovanom zdravotníckom zariadení v Dolnom Smokovci aj vďaka finančnej podpore z Nadácie Slovenská sporiteľňa. Dobrovoľníci zo Slovenskej sporiteľne pomáhali aj so stavaním cirkusového stanu v Kováčovej a pri stavaní stanu v Dolnom Smokovci zase podali pomocnú ruku dobrovoľní hasiči z DHZ Tatranská Lomnica.

Foto: ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Informačný servis