Cintula je v podstate úbožiak, premiér Fico reaguje na rozsudok pre atentátnika

Premiér Robert Fico (Smer-SD) reaguje na utorkový rozsudok pre atentátnika, podľa neho je Cintula v podstate úbožiak. Atentátnik Juraj Cintula bol v utorok uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Udelili mu trest odňatia slobody na 21 rokov.
Od strelca nechce nič
Obžaloba hovorila o teroristickom útoku, pričom obhajoba o útoku na verejného činiteľa. Pre prekvalifikovanie skutku na terorizmus mu mohlo hroziť až doživotie.
Rozsudok nad Cintulom zatiaľ nie je právoplatný, prokurátorka Katarína Habčáková sa vzdala odvolania voči verdiktu, Cintula si ponechal čas na odvolanie. Ak bude odvolanie podané, rozhodovať bude Najvyšší súd SR.
Ako predseda vlády Fico uviedol vo svojom stanovisku, ktoré zaslali z Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, od vlaňajšieho 15. mája, kedy sa útok stal, robí všetko pre to, aby na pokus zabiť ho v Handlovej zabudol.
„Tvrdo som rehabilitoval, rýchlo som sa vrátil do práce, každý deň cvičím a plním si úradné povinnosti, hoci následky atentátu ma niekedy potrápia. Atentátnikovi som odpustil, na súdne pojednávanie som nechodil, nič od strelca nechcem,“ uviedol.
Nástroj nenávisti
Fico dodal, že utorkový rozsudok si, samozrejme, nemohol nevšimnúť. Na Cintulovu adresu sa vyjadril, že je v podstate úbožiak, ktorý je len nástrojom nenávisti, ktorú v ňom poctivo budovali médiá a opoziční politici.
Vaši ľudia píšu Vivat Cintula, vyhlásil Fico a obvinil opozíciu zo šírenia nenávisti
„Je nespravodlivé, že kým on bude v podstate doživotne zatvorený v cele, jeho učitelia budú vykrikovať na námestiach a vyučovať ďalšieho nešťastníka, ktorý podľahne ich nenávisti a vykoná politickú spravodlivosť. Kto bude obeťou neviem, možno ja, možno niekto iný, ale obeť bude,“ dodal premiér. Podľa jeho slov opoziční poslanci po atentáte medzi sebou tipovali, či prežije, a pripravovali termín predčasných volieb.
„Verili, že aj keď prežijem, odídem z verejného života. Dnes je úplne evidentné, že im je úplne jedno, čo sa stalo 15. mája 2024, berú to len ako neúspešný pokus odstrániť politického súpera bez parlamentných volieb. Aspoň viem, s kým mám do činenia,“ uzavrel predseda parlamentu.