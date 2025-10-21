Šeliga totálne vytočený po otázke o Laťákovi: Prečo muž s valaškou viní Fica zo smrti člena Demokratov, ktorý zomrel pri autonehode? - VIDEO

Peter Laťák (Demokrati), známy aj ako muž s valaškou, šokoval vyhlásením, že za smrť člena ich strany, ktorý minulý týždeň zomrel pri tragickej dopravnej nehode, je zodpovedný premiér Robert Fico.
38-ročný člen Demokratov, Michal Pavlík zomrel pri tragickej dopravnej nehode na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, kde do jeho dodávky narazil kamión, čo sa mu stalo osudným.
Šokujúci status Laťáka
K tragickej dopravnej nehode sa na sociálnej sieti vyjadril aj oravskí aktivista s valaškou Peter Laťák, ktorý viacerých šokoval príspevkom, v ktorom zo smrti svojho blízkeho priateľa a kolegu viní premiéra a lídra Smeru-SD Roberta Fica.
„Michal Pavlík, môj priateľ, už nie je medzi nami. Zomrel včera na diaľnici medzi Trnavou a Bratislavou — na ceste, pri ktorej Robert Fico sľubuje rozšírenie o odstavné pruhy už 17 rokov. Stále je to tam bez odstavného pruhu. Stále bez zmeny. Stále tie isté výhovorky,“ napísal Laťák na sociálnej sieti. „Ak by tam ten odstavný pruh bol, môj priateľ Michal – dobrý človek, ktorý chýba – dnes ešte žije,“ pokračoval ďalej.
Pod jeho statusom sa následne začali hromadiť komentáre, kde ľudia Laťákovi písali, že každému je veľmi ľúto mladého života, no nemôže za to viniť premiéra a útočiť na Roberta Fica.
Šeliga sa zastal Laťáka
Na utorkovej tlačovej konferencii Demokratov sme sa pýtali členov strany, ako vnímajú status Laťáka a či takéto vyhlásenia – aj v kontexte atentátu na premiéra – nie sú absolútne za hranou. „Tragédia, ktorá sa stala na diaľnici D1 je v širšom kontexte aj obrovským zlyhaním štátu. Za posledných päť dní sa tam stalo 5 alebo 6 dopravných nehôd, z toho jedna bola smrteľná,“ povedal v úvode podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Politik síce uznal, že Laťákov príspevok je silné vyjadrenie, no zároveň ho interpretuje ako prejav frustrácie z uplynulých rokov vlády Roberta Fica. „Je to vyjadrenie človeka, ktorý už 50 rokov žije v slobodnej Slovenskej republike, z ktorých 17 rokov tu vládol Robert Fico,“ uviedol Šeliga.
Poznamenal, že keby bolo pri diaľnici všetko dodržané, tak by nebola spustená bez odstavného pruhu. „My tu zvádzame ťažké politické boje o tom, že do Ústavy potrebujeme doplniť základnú biológiu z ôsmeho ročníka – že je muž a žena, ale nezvádzajú sa tu ťažké politické boje o to, aby sa dostavali diaľnice,“ kritizoval Šeliga.
Laťák hovorí tvrdšie, ale nie je násilný
Následne sa podpredseda Demokratov Laťáka zastal v plamennej reči. Šeliga tvrdí, že Laťák nikdy nevyzýval na to, aby niekto šiel zabiť Roberta Fica. „Je to írečitý oravský chlap, ktorý niekedy hovorí tvrdšie, ale to neznamená, že by bol násilný. Naopak ho považujem za človeka, ktorý by nikdy nezdvihol ruku, tobôž nie na politika,“ vyhlásil.
„Petra Laťáka obvinili, a pomaly ho označovali za teroristu, zvolávali bezpečnostnú radu…Všetko skončilo ako priestupok, respektíve nie je uzavreté,“ povedal tiež Šeliga na obranu oravského aktivistu s tým, že Laťákovi aj odvtedy chodia vyhrážky smrťou, no nikto to údajne nerieši.
Šeliga v emotívnom prejave pokračoval ďalej. „Zomrel nevinný človek, pretože my sme provizórna krajina, sú tu rozdrbané cesty, rozdrbané železnice, rozdrbané zdravotníctvo, z ktorého si vláda ešte vytiahla 30 miliónov a ľudia sú na to nasratí – odpustite mi tento slovník,“ povedal na tlačovej konferencii. „Ľudia sú nahnevaní na politikov, lebo majú toho plné zuby, lebo mnohí ich stále dookola klamú. A keď niekto sa tu postaví a povie, že piatykrát vyhral voľby a chce aj šiestykrát, tak kto má niesť zodpovednosť za túto krajinu?“ pýtal sa ďalej Šeliga.
„Mladý chlap zomrel preto, že on sa nemal s dodávkou kde postaviť. V dodávke sa niečo pokazilo, vystúpil z nej, postavil sa vedľa a ten kamionista zobral dodávku a aj jeho. A keď Laťák napíše, že kurnik-šopa Fico, čo robíš roky, tak všetci, že panebože toto nemôžete na Fica takto povedať,“ pokračoval vyčítajúc podpredseda Demokratov.
Na druhej strane však Šeliga priznal, že politici si musia dávať pozor na to, čo hovoria alebo napíšu na sociálnej sieti, lebo „niekomu môže prepnúť ako Cintulovi“. Podpredseda Demokratov v závere odsúdil konanie Juraja Cintulu, ktorému súd v utorok vymeral trest 21 rokov vo väzení pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.
„Veď to nie je normálne, čo ten chlap urobil. A kto z neho robí martýra je úplný blázon. Fico nech je súdený politicky a trestnoprávne, ak na to bude dosť dôkazov, a potom ho bude na konci súdiť Boh. My ho musíme politicky poraziť,“ odkázal Šeliga na záver.