Čínsky export v októbri klesol po prvý raz za ostatných osem mesiacov

Dovoz krajiny z USA sa v októbri medzimesačne prepadol o 11,6 percenta, zatiaľ čo export do Spojených štátov mierne stúpol o 1,8 percenta.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Čína Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Čína

Čínsky export v októbri klesol po prvý raz za ostatných osem mesiacov. Colný úrad krajiny v piatok informoval, že čínsky vývoz sa medziročne znížil o 1,1 percenta. Import krajiny v októbri vzrástol o jedno percento. Údaje tiež ukázali, že čínsky dovoz z USA sa v októbri medzimesačne prepadol o 11,6 percenta, zatiaľ čo export do Spojených štátov mierne stúpol o 1,8 percenta.

Čínski exportéri „vopred zvyšovali objem svojho vývozu, aby sa vyhli vysokým clám v USA,“ povedal ekonóm spoločnosti Pinpoint Asset Management Č‘-wej Čang. „Vyzerá to, že v októbri už čínske firmy neposielali tovar dopredu, aby sa vyhli clám. Keďže obchodná vojna je na jeden rok pozastavená, vývoz sa pravdepodobne normalizuje,“ konštatoval Č‘-wej Čang.

Okruhy tém: Čínska ekonomika Čínsky export Zahraničný obchod
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk