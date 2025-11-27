Trump odporučil japonskej premiérke, aby neprovokovala Čínu v otázke zvrchovanosti Taiwanu

Americký prezident Donald Trump odporučil japonskej premiérke Sanae Takaičiovej, aby neprovokovala Čínu v otázke zvrchovanosti Taiwanu, napísal vo štvrtok denník Wall Street Journal uprostred diplomatickej roztržky medzi Tokiom a Pekingom.
Otázku otvoril aj Si Ťin-pching
Spor medzi dvoma najväčšími ázijskými ekonomikami sa začal po tom, čo Takaičiová vyhlásila, že Tokio by mohlo vojensky zasiahnuť pri akomkoľvek útoku na ostrov, ktorý Čína považuje za súčasť svojho územia.
Túto otázku otvoril v pondelok aj čínsky líder Si Ťin-pching, keď v telefonickom rozhovore s Trumpom zdôraznil, že návrat Taiwanu je „neoddeliteľnou súčasťou povojnového medzinárodného poriadku“.
Trump jemne napomínal
Krátko nato „siTrump dohodol telefonický hovor s Takaičiovou a poradil jej, aby Peking v otázke zvrchovanosti ostrova neprovokovala“, uviedol pre WSJ nemenovaný zdroj z prostredia Bieleho domu.
„Trumpovo usmernenie bolo jemné a (prezident) na Takaičiovú nenaliehal, aby svoje vyjadrenia odvolala,“ dodal zdroj WSJ. Hovorkyňa Takaičiovej kancelárie sa k telefonickému rozhovoru oboch lídrov odmietla pre AFP vyjadriť.