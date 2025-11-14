USA schválili prvý predaj vojenského materiálu Taiwanu od Trumpovho návratu do Bieleho domu

Spojené štáty schválili predaj vojenských súčiastok a vybavenia pre Taiwan za 330 miliónov dolárov (približne 284 miliónov eur). Ide o prvý vojenský obchod USA s Taiwanom od návratu Donalda Trumpa do Bieleho domu. Uviedlo to v piatok taiwanské ministerstvo zahraničných vecí.
Washington je najväčším dodávateľom zbraní pre Tchaj-pej a predstavuje kľúčový odstrašujúci faktor proti možnému čínskemu útoku. Peking považuje Taiwan za súčasť svojho územia, pričom opakovane pohrozil použitím sily, aby ho dostal pod svoju kontrolu.
Vo vyhlásení Americkej agentúry pre spoluprácu v oblasti obrany sa uvádza, že Taiwan požiadal o „neštandardné komponenty, náhradné a opravárenské dielce, spotrebný materiál a príslušenstvo, ako aj servis a podporu pre lietadlá F-16, C-130 a stíhačky Indigenous Defense Fighter“.
Taiwan síce disponuje vlastným obranným priemyslom, ale v prípade konfliktu by čelil výraznej početnej prevahe Číny, a preto zostáva vo veľkej miere odkázaný na americké zbrane.
Čínske ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že „rázne protestuje“ proti rozhodnutiu Washingtonu schváliť tento predaj. „Predaj zbraní Spojenými štátmi Taiwanu vážne porušuje princíp „jednej Číny“. Čína je s týmto rozhodnutím veľmi nespokojná a dôrazne ho odmieta,“ povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.