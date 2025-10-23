Čína je proti sankciám USA voči Rusku

Krajina, ktorá patrí medzi hlavných obchodných partnerov Ruska, tvrdí, že vo vojne zachováva neutrálny postoj.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Ruský vodca Vladimir Putin (zľava), čínsky prezident Si Ťin-pching a severokórejský líder Kim Čong-un na vojenskú prehliadku pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Foto: Severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA via AP
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Čína vo štvrtok oznámila, že „je proti“ sankciám, ktoré Spojené štáty v stredu uvalili voči ruským ropným gigantom Rosnefť a Lukoil súvislosti s vojnou Moskvy na Ukrajine. „Čína dôsledne odmieta jednostranné sankcie, ktoré nemajú oporu v medzinárodnom práve a nie sú schválené Bezpečnostnou radou OSN,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Čína, ktorá patrí medzi hlavných obchodných partnerov Ruska, tvrdí, že vo vojne zachováva neutrálny postoj. Peking neodsúdil Moskvu za inváziu na Ukrajinu.

Kuo Ťia-kchun kritizoval sankcie voči Rusku, na ktorých sa v stredu dohodla Európska únia a ktoré zasiahli aj čínske spoločnosti, pričom uviedol, že Peking je „veľmi nespokojný“.Čína nie je pôvodcom ukrajinskej krízy ani jej účastníkom,“ uviedol hovorca a vyzval Brusel, aby „prestal robiť z Číny problém“. Peking podľa neho „prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich legitímnych práv a záujmov“.

Moskva tvrdí, že je imúnna voči novým sankciám USA

Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že nové americké sankcie namierené proti jeho ropnému priemyslu by mohli ohroziť diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. „Považujeme tento krok za úplne kontraproduktívny, a to aj z hľadiska potreby dosiahnuť zmysluplné vyjednané riešenia ukrajinského konfliktu,“ povedala vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.

„Naša krajina si vybudovala silnú odolnosť voči západným obmedzeniam a bude aj naďalej sebavedomo rozvíjať svoj hospodársky potenciál, vrátane energetického sektora,“ dodala Zacharovová

Okruhy tém: americké sankcie voči Rusku čínsko-ruské vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk