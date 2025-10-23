Čína je proti sankciám USA voči Rusku

Čína vo štvrtok oznámila, že „je proti“ sankciám, ktoré Spojené štáty v stredu uvalili voči ruským ropným gigantom Rosnefť a Lukoil súvislosti s vojnou Moskvy na Ukrajine. „Čína dôsledne odmieta jednostranné sankcie, ktoré nemajú oporu v medzinárodnom práve a nie sú schválené Bezpečnostnou radou OSN,“ povedal hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.
Čína, ktorá patrí medzi hlavných obchodných partnerov Ruska, tvrdí, že vo vojne zachováva neutrálny postoj. Peking neodsúdil Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Zelenskyj privítal silný signál amerických sankcií voči Rusku
Kuo Ťia-kchun kritizoval sankcie voči Rusku, na ktorých sa v stredu dohodla Európska únia a ktoré zasiahli aj čínske spoločnosti, pričom uviedol, že Peking je „veľmi nespokojný“. „Čína nie je pôvodcom ukrajinskej krízy ani jej účastníkom,“ uviedol hovorca a vyzval Brusel, aby „prestal robiť z Číny problém“. Peking podľa neho „prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu svojich legitímnych práv a záujmov“.
Moskva tvrdí, že je imúnna voči novým sankciám USA
Rusko vo štvrtok vyhlásilo, že nové americké sankcie namierené proti jeho ropnému priemyslu by mohli ohroziť diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine. „Považujeme tento krok za úplne kontraproduktívny, a to aj z hľadiska potreby dosiahnuť zmysluplné vyjednané riešenia ukrajinského konfliktu,“ povedala vo štvrtok hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová.
„Naša krajina si vybudovala silnú odolnosť voči západným obmedzeniam a bude aj naďalej sebavedomo rozvíjať svoj hospodársky potenciál, vrátane energetického sektora,“ dodala Zacharovová