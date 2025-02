Cibulková o Sinnerovom treste: Je to veľmi zvláštne, Andrej Martin nemohol ani trénovať. Rozhorčene reagujú aj ďalší tenisti - FOTO

aktualizované 14:54

Taliansky tenista Jannik Sinner nedávno prijal trojmesačný zákaz činnosti na mužskom profesionálnom okruhu ATP po priznaní, že mal v marci minulého roka dvakrát pozitívny test na stopy zakázanej látky clostebol.

Pozastavenie činnosti platí od 9. februára do 4. mája. Zjednodušene to znamená, že aktuálna svetová jednotka bude môcť hrať na French Open, druhom grandslamovom turnaji sezóny, ktorý sa začína 25. mája.

To sa nepáčilo viacero súčasným tenistom, ale aj tým, ktorí v „bielom športe“ už nesúťažia a sú na zaslúženom dôchodku.

Padla jej sánka

Bývalá svetová štvorka v rebríčku WTA Dominika Cibulková sa pre web sport24.pluska.sk vyjadrila, že jej po naštudovaní celého prípadu „padla sánka od prekvapenia“.

„Po prečítaní si všetkých skutočností si myslím, že je to celé veľmi zvláštne,“ priblížila s tým, že nerozumie, že počas vyšetrovania mohol Sinner stále hrať a brázdiť tenisové kurty po celom svete.

„Je to neuveriteľné, pretože keď sa pozrieme na to, že hráčov, ktorým prídu na nepovolené látky, ihneď ich suspendujú a musia čakať dlhé mesiace, kým sa to cele vyšetrí. Jediného, koho som osobne poznala a mal pozitívny test na doping, bol Andrej Martin. Vieme, že keď bol v riešení, tak nemohol ani len trénovať. V prípade Sinnera na to tiež prišli a bol dvakrát pozitívne testovaný. Nedostal však žiadnu stopku a mohol hrať dokonca v Melbourne,“ doplnila Cibulková.

Trojnásobný grandslamový víťaz a bývalá svetová trojka Švajčiar Stan Wawrinka na sociálnej sieti napísal, že „už viac neverí v čistotu športu“.

I don’t believe in a clean sport anymore … — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) February 15, 2025

Špičkoví právnici

Chladného to nenechalo ani hrajúcu legendu Novaka Djokoviča. „Nie je dobré pre imidž nášho športu. Väčšina hráčov má pocit, že niekto má protekciu,“ avizoval 24-násobný víťaz turnajov „veľkej štvorky“.

„V šatni som sa v uplynulých mesiacoch a dňoch rozprával s viacerými hráčmi, ktorí nie sú spokojní so súčasným antidopingovým systémom v tenise. Inak sa pristupuje k hviezdnym menám a inak k hráčom, ktorí v rebríčku okupujú nižšie priečky. Nie je to podľa mňa férové. Dopredu sa dá predvídať, ako to dopadne, lebo najlepší hráči majú prístup k špičkovým právnikom,“ doplnil Djokovič.

Ironické reakcie

„Smutný deň pre tenis. WADA najskôr oznámi, že ho chce potrestať na rok až dva, Sinnerov tím pochopiteľne urobí všetko, čo je v jeho silách a teraz prijme trojmesačný dištanc. Ani spätne mu nič nevezmú – tituly ani prémie. Je vinný alebo nie? Férovosť v tenise neexistuje,“ reagoval Nick Kyrgios.

„Pre budúce generácie tenistov – odteraz môžete dopovať, stačí len ‚o tom nevedieť‘. Keď budete mať pozitívny test, prejdite vyšetrovaním a potom sa dohodnite na pohodlnom trojmesačnom treste,“ doplnil austrálsky búrlivák.

„Dúfam, že všetci budú teraz s WADA rokovať v štýle, že keď vám chcú dať dvojročný dištanc, tak poviete, že chcete jeden mesiac. Dúfam, že je to precedens, inak by to bolo divné,“ ironicky zaknihoval Rus Daniil Medvedev.

„Mne to pripomína akoby ste potrestali futbalistu dištancom počas letnej ligovej prestávky,“ reagoval britský tenista Liam Brody.

Žiadna logika

„Začnem byť opatrnejšia. Kedysi mi bolo jedno, že nechám na stole nedopitý pohár vody, keď idem na toaletu v reštaurácii. Teraz to už neurobím, budem sa báť,“ povedala ženská tenisová jednotka Bieloruska Arina Sobolenková.

Niekto by to mohol zneužiť a nasypať jej niečo do pohára. „Neverím, že by to obaja urobili úmyselne. Ale verím, že dnes musíte byť prehnane obozretní voči všetkému, čo sa okolo vás deje. Až príliš sa bojím takéhoto systému, nedá sa mu veriť,“ doplnila.

Alexander Zverev, a neúspešný finalista Australian Open, prehral v súboji o trofej u „protinožcov“ práve so Sinnerom.

Nevidí v tom žiadnu logiku. „Buď ste neurobili nič zlé, a potom by ste nemali dostať žiadny trest. Pretože ak za to nemôžete, nemali by ste byť potrestaní. Ale ak ste vinní, potom si myslím, že tri mesiace za užívanie steroidov nie sú adekvátny trest,“ avizoval.