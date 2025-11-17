Tréner Nemcov verí, že tlak pomôže jeho mužstvu v zápase so Slovenskom k lepšiemu výkonu

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann vyhlásil, že tlak pred pondelkovým rozhodujúcim zápasom kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Slovenskom zapôsobí na jeho mužstvo motivačne.
Nemecko zažilo výkonnostne rozpačitý priebeh kvalifikácie MS 2026. Pred poslednými duelmi A-skupiny má „Nationalelf“ na konte rovnaký počet bodov ako Slovensko, ale lepší gólový rozdiel, čo znamená, že na spečatenie postupu z 1. miesta Nemecko nesmie prehrať.
Nagelsmann vidí niečo príťažlivé
V opačnom prípade budú v pondelok večer v Lipsku oslavovať postup Slováci a Nemci poputujú do baráže. Tú majú v prípade neúspechu v pondelňajšom zápase istú aj slovenskí reprezentanti.
Výhra nad Slovenskom by Nemecku zároveň zabezpečila postavenie medzi nasadenými tímami pri decembrovom žrebe MS vo Washingtone. Nagelsmann verí, že jeho tím pod tlakom podá dobrý výkon. „Ráno budeme určite trochu nervózni. To k tomu patrí, ale zároveň to robí zápas vzrušujúcim,“ povedal tréner.
„Keby sme už mali postup vo vrecku, boli by sme úplne uvoľnení. Ešte nie sme, ale aj na tom je niečo príťažlivé.“
Očakávanie troch bodov
Štvornásobní majstri sveta boli jasnými favoritmi na priamy postup, no v septembri prehrali na Slovensku 0:2, čo bola ich tretia prehra v kvalifikáciách o MS v histórii. Odvtedy Nemecko vyhralo všetky štyri zápasy, no často herne nepresvedčilo.
„Radšej by sme vyhrali na Slovensku, ale nestalo sa tak. Toto je situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. Musíme to akceptovať,“ poznamenal Nagelsmann a dodal: „Očakávame, že odohráme dobrý zápas a získame všetky tri body.“