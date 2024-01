Chystajte si rakvu a pohreb! Maďarský minister Szijjártó dostal smrteľnú vyhrážku od Ukrajincov

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó môže očakávať počas nadchádzajúcej návštevy Ukrajiny „vybušné privítanie“ – píše sa v e-maili adresovanom zastúpeniam Ministerstva zahraničných vecí na Ukrajine, čím sa naznačuje možný atentát na politika.

Szijjártó sa má 29. januára (v pondelok) stretnúť v Užhorode so svojím ukrajinským kolegom, ministrom zahraničných vecí Dmytrom Kulebom.

E-mailová správa v ukrajinčine

Ako informuje portál Index, v súvislosti so stretnutím bola na Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu na Ukrajine doručená e-mailová správa v ukrajinčine, v ktorom sa Szijjártovi vyhrážajú smrťou.

„Maďari, neznášame vašu vládu, ktorá naďalej robí všetko pre to, aby sme vojnu prehrali. Myslíte si, že váš minister po útokoch na Ukrajinu len tak príde ku nám? My si to nemyslíme. 29. januára sa teda môžu tešiť na výbušné privítanie,“ píše sa v e-maile.

„Pancierový vlak vás nezachráni. Odporúčame, aby ste zaslali objednávku do pohrebníctva, aby začali s prípravou rakvy pre Szijjártóa, a aby tá zodpovedala jeho výške. Boh odpúšťa, ale Ukrajinci nie!“ odkazujú v správe.

Stretnutie šéfov diplomacie

Szijjártó v reakcii na smrteľnú vyhrážkou z Ukrajiny uviedol, že správu sa dozvedeli tento pondelok a že cez ukrajinské veľvyslanectvo mala prísť nebezpečná vyhrážka v súvislosti s nadchádzajúcim stretnutím ministrov zahraničných vecí.

Szijjártó tiež zdôraznil, že Maďarsko má záujem na dobrej spolupráci s Ukrajinou, predovšetkým v otázke práv zakarpatskej maďarskej národnostnej komunity.

Ukrajinské úrady ubezpečili maďarskú stranu, že stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. januára, prebehne za prísnych a dôkladných bezpečnostných opatrení. Zároveň maďarské Centrum boja proti terorizmu (TEK) zvýšilo stupeň ochrany maďarského ministra zahraničných vecí.