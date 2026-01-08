Chvíle hrôzy po pôrode. Bývalá lyžiarka mala masívne krvácanie, no už je doma s rodinou - FOTO

Bývalá americká lyžiarka Resi Stieglerová sa na sociálnej sieti podelila s fanúšikmi o hrôzostrašné momenty, ktoré zažila pri pôrode svojho tretieho potomka s menom Riva.
Všetko napokon dopadlo v poriadku, aj keď komplikácie boli vážne. Je rada, že stvorila život a opísala to ako „najväčší dar“.
Osem hodín po príchode Rivy na svet sa však všetko zmenilo na horor. Stieglerová mala masívne krvácanie a všetky život zachraňujúce opatrenia boli vystavené skúške.
Slová vďaky
„Lekári a zdravotnícky personál nemocnice svätého Jána odviedli za daných okolností fantastickú prácu a načasovanie bolo všetkým. Nemôžem sa im dostatočne poďakovať. Títo ľudia pracujú neúnavne a so silou i srdcom, ktoré sa skutočne prejavia, keď je to potrebné. Po šialenom zážitku som im navždy vďačná,“ priblížila 179-násobná účastníčka pretekov Svetového pohára.
„Život je divoký, taký prchavý a v takýchto chvíľach sa veci stávajú oveľa jasnejšími. Som naozaj šťastná, že som doma so svojimi deťmi,“ uviedla špecialistka na slalom.
Na záver svojich sledovateľov požiadala, aby darovali krv. Je to niečo, čo bude ona spolu so svojou rodinou robiť počas roka 2026.
Dlhá kariéra
Stieglerová sa pretekov vo Svetovom pohári zúčastňovala od roku 2002 do 2021. Zo 179 účastí bolo až 113 v slalome, v ktorom zaznamenala jediné pódiové umiestnenie v kariére.
Zalyžovala si aj na majstrovstvách sveta či zimných olympijských hrách. Medaily získavala najmä ako juniorka, no s kariérou sa rozlúčila víťazstvom v slalome na americkom šampionáte.
Jej manželom je takisto bývalý lyžiar Nemec David Ketterer. Spolu majú dve dcéry Rosi a Romi. Teraz im pribudla sestrička Riva.