Vlhová sa cíti výborne a tvrdo pracuje. Dátum svojho návratu však stále nepozná - FOTO

Petra Vlhová stále neuviedla dátum svojho návratu. Prvotné informácie po tréningoch na snehu hovorili o prvej polovici januára 2026, no zatiaľ to nie je isté.
Dve operácie zraneného kolena po páde na domácich pretekoch v Jasnej 2024 si vyžiadali svoju dlhodobú daň. Slovenskí priaznivci sa boja, či vôbec stihne súťažiť na ZOH 2026 v Taliansku a pokúsi sa obhájiť zlato zo slalomu.
„Aktuálne sa mám výborne, každý deň tvrdo pracujem, aby bolo moje telo zdravé a pripravené na podávanie výkonov vo vrcholovom športe,“ uviedla Liptáčka pre portál zenskyweb.sk s tým, že účasť na olympiáde by bola naplnením sna.
Presťahovala sa
„Na vlastnej koži prežívam príslovie – všetko zlé je na niečo dobré. Keby som sa nezranila, nebola by som aktuálne taká, aká som. Mala som viac času pre seba a aktivity, ktoré by som v bežnom športovom režime nestíhala. Veľa som o sebe zistila a verím že to vo svojom živote aj využijem,“ našla pozitíva Vlhová.
Počas dlhej liečby sa presťahovala z domova do hlavného mesta Slovenska. V Bratislave sa jej žije dobre a má tam všetko, čo potrebuje.
„Cítim sa tu dobre, mám okolo seba skvelých ľudí, viac možností pre tréning, regeneráciu a tiež pre trávenie voľných chvíľ. Som bližšie k našim reklamným partnerom a ľudom, ktorí mi pomáhajú. Uvidíme, kam ma ďalší život ´zaveje´, ale aktuálne mi to veľmi vyhovuje,“ prezradila 30-ročná lyžiarka.
Je na seba hrdá
Pri rozhodovaní o zmenách v tíme alebo v tréningovom procese v konečnom dôsledku rozhoduje ona sama o správnosti všetkých krokov. „Je to alchýmia, kde musia do seba zapadnúť všetky zložky – merateľné i tie pocitové.“
Priblížila, že je rada za to, že je pre niekoho športovým vzorom. „Je dôležité, aby čo najviac detí športovalo a ak sa niektoré z nich vďaka mne pokúsi nasledovať moje kroky, budem nesmierne rada. Cesta každého športovca je však jedinečná a rovnako aj zodpovednosť za ňu.“
Na záver dodala, že je na seba hrdá každý jeden deň. „Nielen ja, ale každý, kto vstane a tvrdou prácou sa posunie o kúsok ďalej než bol deň predtým, by mal byť na seba právom hrdý,“ doplnila pre uvedené médium.