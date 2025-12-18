Cherkiho gólová paráda, Manchester City je v semifinále Ligového pohára - VIDEO

„The Citizens“ o finále zabojujú s Newcastlom United, ktorý vyradil hráčov Fulhamu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Rayan Cherki
Rayan Cherki z Olympique Lyon oslavuje gól na 2:2 do siete anglického tímu Manchester United vo štvrtkovom zápase Európskej ligy 2024/2025, v Lyone 10. apríla 2025. Foto: x.com
Francúzsky futbalový stredopoliar Rayan Cherki strelil výstavný gól a prispel k víťazstvu Manchestru City 2:0 nad Brentfordom a postupu do semifinále anglického Ligového pohára.

„Máme za sebou veľa zápasov, takže je dôležité, aby boli hráči pripravení. Dnes sme ukázali charakter a hrali sme veľmi dobre s loptou aj bez nej,“ povedal tréner Pep Guardiola.

Pochvala Fodenovi

Ocenil tiež výkon Phila Fodena, ktorý musel hrať dlhšie po zranení Oscara Bobba: „Phil bol skvelý, keď nastúpil.“

Cherki otvoril skóre 10 minút pred prestávkou po rohovom kope, keď vystrelil do horného rohu. „Bol to úžasný gól,“ povedal Guardiola.

Druhý presný zásah domácich City bol „šťastný“, keď strela Savinha prešla cez brankára Hákona Valdimarssona po odraze od Kristoffera Ajera.

Rozhodol nadstavený čas

Newcastle United zdolal Fulham 2:1 gólom Lewisa Mileyho v nadstavenom čase. „Bolo dôležité odraziť sa po prehre so Sunderlandom a prísť späť pozitívnym spôsobom. Chceme byť konkurencieschopní a vyhrávať trofeje. Tento pohár sme minulý rok vyhrali a chceme to zopakovať,“ povedal tréner Eddie Howe.

Mileyho gól prišiel po centri Sandra Tonaliho. „Bolo to neuveriteľné, že sme vyhrali v posledných sekundách,“ doplnil Howe.

V semifinále sa predstaví aj londýnsky tím FC Chelsea, ktorý ešte v utorok zvíťazil na pôde waleského Cardiffu 3:1. V utorok 23. decembra o poslednú semifinálovú miestenku zabojujú londýnsky Arsenal a Crystal Palace.

Viac k osobe: Eddie HoweJosep GuardiolaRayan Cherki
Firmy a inštitúcie: Manchester CityNewcastle United
Okruhy tém: Anglický Ligový pohár anglický Ligový pohár 2025/2026
