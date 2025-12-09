Bizarné zranenie futbalistu Manchestru City. Takto si pohodu Vianoc zrejme nepredstavoval

Tridsaťjedenročný obranca však nie je jediný, kto do Madridu necestuje.
FUTBAL: Manchester City pred zápasom so Slovanom,
Futbalista John Stones počas tlačovej konferencie FC Manchester City pred zápasom Ligy majstrov UEFA 2024/25 medzi ŠK Slovan Bratislava – FC Manchester City v Národnom futbalovom centre v Bratislave. Bratislava, 30. september 2024. Foto: SITA/Milan Illík
Vedenie Manchestru City musí riešiť nepríjemné problémy pred stredajším (10.12.) zápasom Ligy majstrov s Realom Madrid.

Do hlavného mesta Španielska odcestujú bez obrancu Johna Stonesa, ktorému sa stalo niečo bizarné v jeho domácnosti. Utrpel bližšie nešpecifikované zranenie pri zdobení vianočného stromčeka.

Doma sa zranil aj hráč Chelsea Cole Palmer – zlomil si malíček na nohe, keď sa udrel o nočný stolík.

Tréner ManCity Pep Guardiola uviedol, že nevie, čo presne sa stalo Stonesovi, ani kedy sa bude môcť vrátiť do tréningu. V tejto sezóne odohral Angličan 13 zápasov.

Po piatich zápasoch v ligovej fáze milionárskej súťaže nazbierali „citizens“ desať bodov, o dva menej ako ich súper z Madridu.

