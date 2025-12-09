Bizarné zranenie futbalistu Manchestru City. Takto si pohodu Vianoc zrejme nepredstavoval

Vedenie Manchestru City musí riešiť nepríjemné problémy pred stredajším (10.12.) zápasom Ligy majstrov s Realom Madrid.
Do hlavného mesta Španielska odcestujú bez obrancu Johna Stonesa, ktorému sa stalo niečo bizarné v jeho domácnosti. Utrpel bližšie nešpecifikované zranenie pri zdobení vianočného stromčeka.
Doma sa zranil aj hráč Chelsea Cole Palmer – zlomil si malíček na nohe, keď sa udrel o nočný stolík.
Tréner ManCity Pep Guardiola uviedol, že nevie, čo presne sa stalo Stonesovi, ani kedy sa bude môcť vrátiť do tréningu. V tejto sezóne odohral Angličan 13 zápasov.
Po piatich zápasoch v ligovej fáze milionárskej súťaže nazbierali „citizens“ desať bodov, o dva menej ako ich súper z Madridu.