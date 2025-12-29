Kouč Arteta plánuje posilniť Arsenal v januárovom prestupovom období kvôli zraneniam

Tréner „The Gunners“ priznal, že jeho tím pred kľúčovým zápasom proti Aston Ville čelí defenzívnej kríze.
Mikel Arteta
Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta na lavičke londýnskeho Arsenalu v zápase Ligy majstrov 2025/2026 proti belgickému FC Bruggy. Foto: SITA/AP
Tréner Mikel Arteta z anglického futbalového klubu Arsenal Londýn potvrdil, že jeho tím bude „aktívne hľadať“ posily počas januárového prestupového obdobia, keďže pred utorkovým zápasom Premier League proti Aston Ville čelí zraneniam až štyroch obrancov.

Pri sobotňajšom napínavom triumfe nad Brightonom, v ktorom si „The Gunners“ udržali post lídra tabuľky Premier League s dvojbodovým náskokom pred Manchestrom City, chýbali Jurrien Timber, Riccardo Calafiori, Ben White a Cristhian Mosquera.

Arsenal v lete investoval viac ako 250 miliónov libier do ôsmich nových hráčov. „Prestupové okno je tu a sme Arsenal, takže musíme hľadať, čo potrebujeme. Budeme aktívne hľadať, či to bude možné, je iná vec,“ povedal Arteta.

„Máme viac zranení, než sme očakávali, niektoré sú nevyhnutné, ale chceme byť lepší a vieme, aká je dôležitá dostupnosť hráčov počas sezóny,“ doplnil.

