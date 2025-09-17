Krúpu nevyrušuje povesť Hamrana ako milovníka luxusu a toplimuzín. Sú to výmysly Smeru a rôzne dezinformácie, odkazuje kritikom - VIDEO

Bývalý prezident Policajného zboru Štefan Hamran sa stal asistentom opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS). Jeho mesačná odmena bude 4 114 eur, no objavili sa informácie, že mimo štedrého poslaneckého platu poberá aj výsluhový dôchodok.
Martina Bajo Holečková uviedla, že so Štefanom Hamranom ich spájajú rovnaké hodnoty a obom im ide to, aby podvodníci nerozkrádali verejné peniaze a aby spravodlivosť platila pre všetkých bez rozdielu
„Ani jeden z nás nad Slovenskom nezlomil palicu, preto som pred nejakým časom oslovila Štefana Hamrana, aby sme začali užšie spolupracovať a veľmi sa teším z toho, že od dnešného dňa sa aj oficiálne stal mojím poradcom,“ napísala ďalej na sociálnej sieti.
Poslankyňa za SaS je podľa vlastných presvedčená o tom, že by nám v dnešnej dobe mali byť inšpiráciou práve ľudia ako Štefan Hamran, alebo policajti okolo Jána Čurillu, ktorí sa nezľakli mafiánov, ale vyšetrovali všetkých darebákov bez ohľadu na to, koho poznali.
Štedrý plat
Z informácií zverejnených na internetovej stránke Národnej rady SR vyplýva, že Hamranova mesačná odmena bude 4 114 eur a celková výška uzavretej zmluvy za jeho asistentské služby je 102 850 eur.
Hamran sa stal poslaneckým asistentom Martiny Bajo Holečkovej, mesačne zarobí vyše 4-tisíc eur
Bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský kritizoval nového asistenta poslankyne za SaS, že mimo štedrého poslaneckého platu poberá ako bývalý policajný prezident aj výsluhový dôchodok.
„Bývalý policajný prezident, ktorý rád nadával politikom a tváril sa ako apolitický nestranník, bude podľa zmluvy v centrálnom registri asistentom poslankyne SaS Márie Bajo Holečkovej, tej SaS, ktorú kritizoval, že položila tri vlády. Prachy mu však nesmrdia. Závratná je však výška uzavretej zmluvy za služby asistenta pani poslankyne v celkovej výške 102 850 eur,“ reagoval na správu Pčolinský.
Hamran však podľa Pčolinského ako bývalý policajt a vysoký funkcionár poberá aj výsluhový dôchodok. „Jeho výška sa v jeho prípade môže pohybovať až okolo 2500 – 3000 eur mesačne,“ priblížil Pčolinský.
Úloha Hamrana v parlamente
O štedrej poslaneckej odmene pre Hamrana a jeho úlohy ako asistenta sme sa pýtali aj poslanca Juraja Krúpu, ktorý je kolegom Holečkovej v poslaneckom klubu SaS.
„Dlhšie sme rokovali s pánom Hamranom. Pred niekoľkými mesiacmi oznámil, že bude spolupracovať so stranou Sloboda a Solidarita. Teraz sa táto spolupráca napĺňa. Naším záujmom bolo, aby pán Hamran mal vstup a prístup do parlamentu ako asistent. To všetko bude naplnené. Vytvorí sa priestor pre pána Hamrana, aby mohol pracovať priamo v parlamente,“ povedal v úvode Krúpa.
„Keď pracujete ako asistent, tak dostávate aj odmenu. Je to normálne, ide to na živnosť a v rámci konsolidácie mu bude z toho strhávané ešte viac ako to bolo v normálnej dobe,“ doplnil.
Milovník luxusu
Hamran bol v čase svojho pôsobenia v pozícii policajného prezidenta vďačným objektom bulváru. Na sociálnych sieťach mal zverejnené fotografie, ktoré dokazovali, že si potrpí na kvalitu a rôzne drahé doplnky.
Policajný exprezident sa ocitol na titulke novín aj vtedy, keď sa ukázalo, že na osobnú prepravu používa toplimuzínu určenú pre najvyšších ústavných činiteľov. Išlo o exkluzívne vozidlo nemeckej automobilky BMW, ktorého cena sa pohybuje od 130- do 190-tisíc eur. V tejto luxusnej a štátom zapožičanej limuzíne cestoval Hamran aj na lyžovačku Rakúska, kam si zobral aj svoju podriadenú, ktorú označil za svoju kamarátku.
Krúpu sme sa pýtali, či ho nevyrušuje povesť Hamrana ako milovníka luxusu a drahých doplnkov. „Tieto výmysly Smeru, ktoré mali poškodiť pána Hamrana a ktoré išli práve cez bulvárne médiá, nás vôbec nevyrušujú,“ reagoval na otázku.
Podľa Krúpu v politickom živote bežne zažívame tieto špinavosti a dezinformácie, že sa odviezol na nejakom luxusnom aute, alebo že nakupoval niečo, teda veci, ktoré už boli dávno vyvrátené, len sa budú teraz vyťahovať. „Rozumiem, že pán Hamran je tŕňom v oku vládnej koalície, rozumiem veľmi dobre, že táto vládna koalícia bude mať problém s tým, že pán Hamran sa bude pohybovať tu v parlamente a bude robiť s nami spoločne tlačovky, a budeme spoločne vyťahovať rôzne kauzy, ktoré sa týkajú vládnej koalície,“ uzavrel poslanec.