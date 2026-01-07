Fletcher sa pred prevzatím Manchestru United obrátil na Fergusona. Chcel jeho požehnanie

Dočasný tréner futbalistov anglického klubu Manchester United Darren Fletcher priznal, že ešte predtým, ako prijal ponuku viesť prvý tím „červených diablov“, požiadal o radu klubovú legendu Sira Alexa Fergusona. Bývalý kapitán United tak urobil krátko po tom, čo vedenie klubu v pondelok odvolalo trénera Rúbena Amorima.
Fletcher sa ujal tímu v pozícii dočasného hlavného kouča po turbulentných 14 mesiacoch Amorimovho pôsobenia na Old Trafford, ktoré vyvrcholilo jeho ostrou kritikou klubového vedenia. Manchester United sa tak opäť ocitol v režime krízového riadenia – už po šiesty raz od odchodu Fergusona, ktorý klub priviedol k nateraz poslednému ligovému titulu v roku 2013.
Pred stredajším ligovým zápasom na ihrisku Burnley Fletcher potvrdil, že rozhovor s Fergusonom bol preňho kľúčový. „Nemám rád, keď robím veľké rozhodnutia bez toho, aby som sa poradil so Sirom Alexom. Robím to odkedy som v klube a aj odkedy som z neho odišiel,“ povedal novinárom.
Ako dodal, Ferguson bol dokonca jedným z prvých ľudí, ktorí mu zavolali. „Chcel som sa s ním porozprávať ako prvý a úprimne povedané, získať jeho požehnanie. Myslím si, že si to zaslúži,“ vysvetlil Fletcher s tým, že bývalý tréner jeho rozhodnutie podporil.
Podľa Fletchera Ferguson zopakoval myšlienku, ktorú mu vštepoval už počas hráčskej kariéry – že každý zamestnanec klubu má povinnosť robiť to najlepšie pre Manchester United. „Je úžasné, keď to povie niekto, koho slová sa snažím žiť a dodržiavať každý deň,“ dodal.
Fletcher zároveň priznal, že od svojho vymenovania zatiaľ nemal možnosť hovoriť s Amorimom. Klub medzitým hľadá dlhodobé riešenie a podľa médií zvažuje návrat Oleho Gunnara Solskjaera alebo angažovanie Michaela Carricka, ďalšieho bývalého hráča United, minimálne do konca sezóny.
Amorim počas svojho pôsobenia často narážal na kritiku zo strany klubových legiend, ako sú Gary Neville, Roy Keane či Paul Scholes. Fletcher si však myslí, že tréneri musia takýto tlak akceptovať. „Nemôžete ich požiadať, aby boli miernejší. Sú to vášniví ľudia a majú právo na svoj názor. A sú naozaj dobrí,“ povedal s tým, že ide o daň za pôsobenie v „najväčšom klube na svete“.
Manchester United tak opäť vstupuje do neistého obdobia, tentoraz pod vedením muža, ktorý sa opiera o rady najúspešnejšieho trénera v histórii klubu.