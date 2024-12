Zažite čaro Viedne: Pohodlná cesta na vianočné trhy so Slovak Lines

Viedeň je jedno z najkrajších miest pre adventné trhy v Európe. Tento rok ich môžete zažiť úplne bez stresu – vyberte si Slovak Lines a užite si pohodlnú cestu autobusom.

Vianočná atmosféra vo Viedni je neopakovateľná – vôňa vareného vína, jemné tóny adventných melódií a tisícky svetielok, ktoré rozžiaria historické námestia. Prečo si tieto čarovné chvíle nespríjemniť ešte viac a vydať sa na vianočné trhy pohodlne so Slovak Lines?

Čo vás čaká vo Viedni?

Viedenské vianočné trhy sú známe svojou rozmanitosťou a jedinečnou atmosférou. Vyberáme pre vás to najlepšie, čo sa tu dá počas adventu zažiť:

Rathausplatz: Srdce adventu

Najznámejšie a najväčšie viedenské vianočné trhy na námestí Rathausplatz očaria svojimi 155 stánkami, romantickým klziskom a nezabudnuteľným srdcovým stromom pre zaľúbených „Herzerlbaum“. Oslňujúci oblúk so sviečkami vás vtiahne do vianočnej rozprávky už pri príchode. Trhy sa konajú do 26.12.2024 v čase 10:00-22:00 a 24.-26.12.2024 v čase 10:00-18:30 hod..

Schönbrunn: Vianoce s cisárskym nádychom

Pred slávnym zámkom Schönbrunn sa môžete kochať majestátnym prostredím a ručne vyrábanými remeselnými výrobkami. Po Vianociach sa tento trh mení na novoročný, takže atmosféru si môžete vychutnať aj po sviatkoch. Trhy budú otvorené do 6. januára 2025 denne 10:00 – 21:00 a 24. decembra: 10:00 – 16:00. V čase od 25. decembra – 6. januára: 10:00 – 19:00 hod..

Spittelberg: Útulná atmosféra

Malebné uličky s biedermeierovskou architektúrou zažijete, ak zavítate na jeden z najvyhľadávanejších trhov Viedne. Nájdete tu umelecké diela, remeslá aj výnimočné kulinárske pochúťky. Trhy sú známe svojou domáckou atmosférou a kvalitou ponúkaných výrobkov. Budú sa konať do 23. decembra, pondelok až piatok 14:00 – 21:30, sobota, nedeľa a štátne sviatky 11:00 – 21:30.

Foto: Getty Images

Staroviedenský trh na Freyungu

Ak túžite po autentickej atmosfére, navštívte Staroviedenský trh na Freyungu, ktorý je vernou tradíciou od roku 1772. Otvorený je do nedele 22.12.2024. Piatok a sobota 16 – 20 h, nedeľa 15 – 20 hod..

Vianočná dedinka v areáli starej nemocnice Altes AKH

Tento trh v areáli bývalej Všeobecnej nemocnice je známy svojou vynikajúcou atmosférou. Čakajú vás ručne vyrábané vianočné ozdoby, varené víno, punč, množstvo dobrôt či remeselných výrobkov. Na vlastné oči môžete vidieť, ako sa vyrábajú sviečky a vypočuť si živé hudobné vystúpenia s vianočnými koledami. Trhy sa konajú do 23. decembra 2024. Pondelok – Streda: 14:00 – 22:00. Štvrtok – Piatok: 14:00 – 23:00. Sobota: 11:00 – 23:00 hod.

Trhy na Námestí Márie Terézie: Ideálne pre rodiny aj romantické duše

Tieto viedenské trhy ponúkajú niečo pre každého. Deti si zamilujú adventný vlak či kolotoče na námestí Maria-Theresien-Platz, zatiaľ čo dospelí ocenia vôňu punču a jedinečné darčeky, ktoré nikde inde nenájdu. A čo môže byť romantickejšie ako spoločné korčuľovanie na ľadovej ploche pred radnicou? Vychutnať si čaro týchto trhov môžete v čase 11.00 – 14.00 hod. do 23. decembra. Na Štedrý deň od 11.00 do 16.00 hodiny, v období od 25. – 30.decembra je otvorený od 11.00 do 19.00 hod. a 31.decembra: 11.00 – 18.00.

Prečo práve autobus Slovak Lines?

Zabudnite na stres z parkovania, diaľničných známok a hustej dopravy. Slovak Lines vás priamo dopraví do centra vianočného diania vo Viedni. Počas cesty si môžete oddýchnuť a nemusíte sledovať navigáciu. Cestovanie autobusmi Slovak Lines je synonymom pohodlia. Moderné vozidlá s Wi-Fi a dostatočným miestom na batožinu vám zaručia príjemnú jazdu. Odchody sú prispôsobené vašim plánom, a tak si môžete užiť celý deň plný adventných zážitkov. Autobusová doprava ponúka nielen komfort, ale aj ekologickejší spôsob cestovania, čo je v súčasnosti viac než dôležité.

Foto: Slovak Lines

Rezervujte si miesto už dnes

Nepremeškajte možnosť zažiť toto magické mesto bez stresu z cestovania. Slovak Lines ponúka pravidelné spoje do centra Viedne až 14-krát denne počas celej adventnej sezóny, takže si môžete vybrať dátum, ktorý vám najviac vyhovuje. Navyše je tu služba „Parkovanie 24h“, ktorá umožňuje zaparkovať svoje auto priamo na Nivách, odkiaľ môžete pohodlne prestúpiť na autobus smerom do Viedne. Spoje okrem Nív odchádzajú do centra Viedne aj zo zastávky Most SNP. Načerpajte vianočnú energiu a vytvorte si spomienky, na ktoré budete spomínať celé roky.

Foto: Slovak Lines

Navštívte stránky Slovak Lines a naplánujte si svoju cestu na vianočné trhy vo Viedni už teraz! Vianoce sú časom zázrakov, tak prečo nezačať práve tu?

Informačný servis