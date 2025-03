Ryanair mení pravidlá: Koniec papierovým palubným lístkom

Ryanair prichádza s veľkou zmenou. Od 3. novembra 2025 si už nevytlačíte papierový palubný lístok – namiesto toho budete musieť použiť digitálnu verziu cez aplikáciu „myRyanair“. Táto zmena má priniesť lepší cestovateľský zážitok, zrušiť poplatky za check-in na letisku a znížiť papierový odpad o viac ako 300 ton ročne. Čo to znamená pre cestujúcich a ako sa na novinku pripraviť?

Letecká spoločnosť oznámila, že takmer 80 % zo 200 miliónov jej cestujúcich už dnes využíva digitálne palubné lístky. Zvyšní pasažieri sa budú musieť prispôsobiť a od novembra 2025 už bude nutné prejsť na 100 % digitálny systém. Táto zmena prinesie viacero výhod:

✅ Koniec poplatkov za check-in na letisku – Každý cestujúci si bude musieť spraviť check-in online cez aplikáciu, čím Ryanair zruší takmer všetky poplatky za registráciu na letisku.

✅ Ekologický dopad – Každý rok sa ušetrí viac ako 300 ton papiera, čím sa zníži uhlíková stopa spoločnosti aj cestujúcich.

✅ Lepší cestovateľský komfort – Aplikácia „myRyanair“ ponúkne množstvo užitočných funkcií, ktoré uľahčia cestovanie najmä v prípade meškaní či iných komplikácií.