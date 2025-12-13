Až tretina Slovákov cestuje počas zimy mimo Európu, záujem o exotické destinácie výrazne stúpol

Slováci počas zimnej sezóny čoraz častejšie smerujú za teplom ďaleko za hranice Európy. Kým v predchádzajúcich rokoch predstavovali cesty mimo európskeho kontinentu približne desatinu všetkých uzatvorených cestovných poistení, v sezóne 2025 – 2026 už ide podľa aktuálnych štatistík porovnávača Superpoistenie.sk o 32 percent.
Analýza údajov z tohto portálu zároveň ukazuje, že pri cestách do exotických destinácií Slováci volia dlhšie pobyty, častejšie si zvolia vyššie poistné limity a uzatvárajú poistenie krátko pred odchodom.
Dominujú jednotlivci a páry
Napriek rastúcemu záujmu o vzdialenejšie krajiny zostáva zimné cestovanie aj naďalej najviac orientované na európske destinácie. Väčšina uzatvorených poistiek na zimné mesiace smeruje do krajín Európy a oblastí Stredomoria, pričom medzi najčastejšie patria Rakúsko, Česko, Taliansko, Poľsko či Veľká Británia. Zo vzdialenejších miest si Slováci najčastejšie vyberajú Spojené arabské emiráty, Egypt, Thajsko a Spojené štáty.
Podľa country managera porovnávača poistných produktov je viditeľný skok v preferenciách cestujúcich: „Európa zostáva tradičnou zimnou voľbou, no tento rok sa až tretina všetkých ciest, na ktoré si ľudia uzatvárajú poistenie na december a január, odohráva mimo nášho kontinentu. Takýto skok sme doteraz nepozorovali.“
5 otvorených útulní a chát v Nízkych Tatrách: Kde prespať na hrebeňovke aj v zime?
Medziročne najväčší nárast záujmu evidovali o cesty do Egypta, Švajčiarska, Thajska, Španielska, Vietnamu, Číny a na Maledivy. Záujem stúpa aj o Spojené štáty, britské ostrovy či Maurícius.
Profily cestujúcich pri zimných cestách do exotiky sa líšia od tradičných letných dovoleniek. Podiel jednotlivcov a párov na celkovom počte poistencov je výrazne vyšší – až 85 percent, pričom jednotlivci predstavujú 54 percent a páry 31 percent. Podľa odborníkov to odráža skôr túžbu po oddychu a úniku pred zimou než rodinné pobyty.
Priemerná dĺžka pobytu mimo Európy dosahuje podľa údajov 12,2 dňa, zatiaľ čo v Európe je to 4,3 dňa. Najčastejšie si cestujúci volia pobyty trvajúce osem až deväť dní, čo znamená, že exotické cesty sú počas zimy takmer trikrát dlhšie ako tie európske.
Poistenie na poslednú chvíľu
Analýza zároveň potvrdzuje pokračujúci trend uzatvárania cestovného poistenia na poslednú chvíľu. Až 78 percent klientov si poistku vybaví menej ako týždeň pred odchodom a 62 percent v posledných troch dňoch pred odletom. V deň odchodu uzatvára poistku približne 14 percent cestujúcich. Podľa komentárov odborníkov tieto údaje poukazujú na spontánnosť rozhodnutí pri zimných cestách za teplom, ako aj na snahu zabezpečiť si krytie pre prípad storna cesty pri plánovaní viac vzdialených pobytov.
Pri cestách mimo Európy si väčšina cestujúcich zvolí poistné balíky s vyššími limitmi liečebných nákladov. Až 88 percent poistencov si vyberá limity vo výške 400-tisíc eur, milión eur alebo bez obmedzenia, čo súvisí s vysokými nákladmi na zdravotnú starostlivosť v USA, Kanade a mnohých ázijských krajinách. Podobne rýchlo rastú náklady aj v tradičných dovolenkových oblastiach ako Turecko alebo Egypt.
Prichádza zima a mnohých Slovákov lákajú exotické destinácie. Ktoré krajiny vyhľadávajú najviac?
Najčastejšími poistnými udalosťami pri exotických cestách sú infekcie tráviaceho traktu, úpaly, zápaly uší a očí, vírusové ochorenia a úrazy pri športových aktivitách. Časté sú aj meškania letov či straty batožiny. V niektorých prípadoch môžu náklady na liečbu presiahnuť aj niekoľko stotisíc eur. Zástupcovia porovnávača uvádzajú, že v ich databázach evidujú prípady, kde liečba po úraze v zahraničí stála viac ako dvestotisíc dolárov, čo môže mať pre cestujúcich bez adekvátneho poistenia vážne finančné dôsledky.
Medzi obľúbené exotické destinácie v zime patria krajiny juhovýchodnej Ázie ako Vietnam, Čína, Japonsko či Srí Lanka, ale aj ostrovy Indického oceánu vrátane Maledív, Seychel či Maurícia. Stabilne vysoký záujem je aj o destinácie v Spojených arabských emirátoch, Ománe a Katare, kde cestujúci podľa analytičky oceňujú kombináciu dostupnosti, priaznivého počasia a pocitu bezpečia. Podľa komentárov odborníkov sa exotika pre mnohých Slovákov stáva dostupnejšou: „Ľudia už necestujú len do tradičných destinácií, ale hľadajú nové zážitky a krajiny s kvalitnou infraštruktúrou. Ázia a Indický oceán sa pre nich začínajú stávať rovnako prirodzenou voľbou ako predtým Egypt.