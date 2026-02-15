Trenčín 2026: Otvárací víkend EHMK premenil mesto na jednu veľkú scénu (foto, video)

Otvárací víkend projektu Trenčín 2026 – Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) odštartoval vo veľkom štýle a potvrdil, že región čaká mimoriadny rok.
Od piatka sa mesto postupne menilo na otvorenú kultúrnu mapu. Nielen symbolicky, ale doslova – program sa rozprestrel od centra až po mestské časti. Na troch hlavných pódiách a v desiatkach ďalších lokalít sa odohralo viac ako sto podujatí. Divadlo, koncerty, tanec, výstavy, módne performance či komunitné stretnutia – každý si mohol nájsť vlastný dôvod, prečo zostať dlhšie.
Mesto, ktoré žilo umením
Atmosféra v centre mesta pripomínala festivalový maratón. Ľudia prúdili medzi scénami, zastavovali sa pri pouličných vystúpeniach, debatovali v kaviarňach, objavovali galérie. Trenčín nepôsobil ako kulisa, ale ako aktívny účastník diania.
Organizátori stavili na pestrosť. Vedľa známych mien dostali priestor mladí tvorcovia, lokálne iniciatívy aj medzinárodní hostia. Do mesta prišli umelci z celej Európy aj mimo nej. Program tak získal prirodzený mix štýlov, jazykov a pohľadov na súčasné umenie.
Riaditeľ projektu Stanislav Krajči už počas prvého dňa zdôraznil, že cieľom nebolo pripraviť „jedno veľké predstavenie“, ale vytvoriť živý organizmus zážitkov: od veľkých večerných šou až po malé, takmer intímne momenty v susedských zónach.
Manifest ako vrchol soboty
Sobotný večer patril galaprogramu Manifest Trenčín 2026, ktorý zaplnil Mierové námestie. Unikátne pódium v tvare kamenného srdca sa stalo dominantou večera aj silným symbolom. Multimediálna šou prepájala hudbu, obraz, tanec a príbeh mesta.
Diváci zažili výnimočné umelecké spojenia. Jana Kirschner, Štefan Štec, Bez ladu a skladu, Nina Kohout či Emma Drobná – každé vystúpenie malo vlastnú dynamiku, no zároveň zapadalo do celkového konceptu večera. Nešlo len o koncerty, ale o vizuálne a emóciami nabité obrazy.
Dramaturg Lumír Mati označil Manifest za umeleckú poctu identite Trenčína – mestu, ktoré prepája tradíciu s modernou, regionálne korene s európskym presahom. Publikum reagovalo spontánne, námestie žilo potleskom aj tichými momentmi sústredeného vnímania.
Silný dojem zanechali aj poetické vstupy poetky Mily Haugovej v kombinácii s hudbou a tancom. Program vyvážene striedal energiu a krehkosť, veľkoleposť a detail.
Svetlo, ktoré menilo priestor
Večerné mesto získalo počas víkendu úplne inú tvár. Svetelné inštalácie „Zažni mesto“ premenili známe zákutia na nové vizuálne zážitky. Fasády, podchody, kostoly či námestia dostali svetelný podpis, ktorý lákal zastaviť sa, fotografovať, zostať.
Súčasné výtvarné umenie sa presunulo aj do netradičných priestorov. Historické priestory hradu hostili zahraničné výstavy, mestský podchod či zimný štadión sa zmenili na improvizované umelecké scény.
Komunity v centre diania
Jedným z najsilnejších momentov víkendu neboli reflektory ani pódiá, ale obyčajné ľudské gestá. Ženy zo susedských komunít ručne plietli čiapky, šály a rukavice, ktoré počas podujatia rozdávali návštevníkom. Nezištné, tiché, no mimoriadne silné posolstvo.
Komunitné projekty sa odohrávali naprieč mestskými časťami. Spoločné raňajky, susedské stoly, malé lokálne programy – kultúra sa tu nehrala, ale žila. Koordinátorka Lenka Abaffyová pripomenula, že práve v týchto stretnutiach vzniká pocit spolupatričnosti, na ktorom chce projekt stavať.
Veľký záujem vzbudil aj farmársky trh s dôrazom na lokálne produkty. Návštevníci mohli ochutnať symbolický „recept Trenčína“ – jedlo poskladané zo spomienok, chutí a regionálnej identity.
Trenčín sa v rebríčku renomovaného magazínu dostal medzi TOP 10 miest Európy, ktoré treba v roku 2026 navštíviť
Dobrovoľníci ako neviditeľní hrdinovia
Za hladkým priebehom stáli stovky dobrovoľníkov. Navigovali návštevníkov, poskytovali informácie, pomáhali s organizáciou aj technickým zázemím. Často boli prvým kontaktom, ktorý formoval dojem z podujatia.
Koordinátorka dobrovoľníckeho programu Stanislava Minárik Imrišková vyzdvihla ich úlohu ako „tvár projektu“. Atmosféra otvorenosti a ústretovosti nebola len sloganom, ale realitou, ktorú bolo cítiť na každom kroku.
Európsky formát, regionálny význam
Primátor Richard Rybníček označil víkend za historický moment mesta. Podľa neho Trenčín ukázal, že dokáže pripraviť podujatie európskeho formátu a zapojiť doň obyvateľov naprieč generáciami.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška zdôraznil širší dopad projektu – nielen kultúrny, ale aj ekonomický, turistický či vzdelávací. Európske hlavné mesto kultúry tu nie je jednorazová udalosť, ale dlhodobá investícia.
Štart, nie finále
Otvárací víkend bol začiatkom, nie vyvrcholením. Program Trenčín 2026 bude pokračovať počas celého roka desiatkami projektov, festivalov, rezidencií a komunitných aktivít.
Trenčín sa počas dvoch dní presvedčivo zapísal na kultúrnu mapu. Mesto nepôsobilo ako hostiteľ, ale ako priestor, ktorý kultúru prirodzene prijal. Ak bol cieľom víkendu vzbudiť zvedavosť, nadšenie a pocit, že „niečo veľké sa začína“, podarilo sa to.
Nedeľa má ešte priniesť ďalšie podujatia, no už teraz je jasné, že Trenčín vstúpil do roka Európskeho hlavného mesta kultúry s energiou, akú mesto nezažilo celé desaťročia.