Slováci si budú musieť za zážitky a oddych priplatiť. Dovolenky v roku 2025 zdražejú,v niektorých prípadoch aj takmer o tretinu

Cestovatelia na Slovensku sa musia pripraviť na zvyšovanie cien dovoleniek v roku 2025. S narastajúcimi nákladmi v rámci celého cestovateľského reťazca sa ceny zvýšia vo väčšine destinácií aj typoch zájazdov.

Podľa Davida Gavaľu z cestovnej kancelárie Daka si Slováci za dovolenku v Turecku priplatia o 10 % viac, zatiaľ čo ceny leteniek zvýšia ceny zájazdov až o 30 %.

Najvýraznejšie zdraželi zájazy do Ríma a Vatikánu

Jednou z destinácií s najvyšším nárastom cien je práve Turecko. Príčinou je podľa Gavaľu vysoká inflácia v krajine a všeobecné zdražovanie služieb spojených s turizmom. Slováci preto siahajú po „first minute“ zájazdoch, kde sú prvé kapacity dostupné za zvýhodnené ceny, až o 40 % nižšie. „Nákup dovolenky v predstihu nie je len o cene, ale aj o dostupnosti termínov,“ povedal Gavaľa.

Európske poznávacie zájazdy, ako sú tie do Ríma a Vatikánu, zdraželi najviac. „Najvýraznejšie zdraženie sa týka zájazdov do Ríma a Vatikánu, kde očakávame masívny prílev turistov počas Svätého roka. Náš päťdňový zájazd do Ríma a Vatikánu dnes stojí od 299 eur, pričom minulý rok sme ho ponúkali od 229 eur,“ vysvetlil Gavaľa.

Vzrástli prakticky všetky náklady

Letecké poznávacie zájazdy sú ovplyvnené ešte výraznejším zdražením. „Cena leteniek spôsobila nárast zájazdu až o 30 %. Vplyv majú vyššie ceny palív, poplatkov a ďalších vstupov,“ uviedol Gavaľa, pričom dodal, že aj tu je kľúčom nákup v predstihu.

Podľa Gavaľu je rast cien dovoleniek výsledkom zdražovania v celom dodávateľskom reťazci. „Prakticky všetky náklady, ktoré ovplyvňujú cenotvorbu, vzrástli, a to od personálnych nákladov, cien pohonných hmôt, mýtneho, ubytovania až po DPH a transakčné dane,“ uzavrel.