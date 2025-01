Sezóna exotických dovoleniek v plnom prúde: Kam cestujú Slováci?

Mnohí Slováci si počas chladných mesiacov doprajú exotickú dovolenku v teplých destináciách, ako sú Thajsko, Maledivy či Tanzánia. Záujem o cestovanie do exotiky rastie, no netreba zabúdať na dôležité očkovanie a zdravotné opatrenia. Aké krajiny sú najobľúbenejšie podľa poisťovne Union a na čo si dať pozor a ako bezpečne cestovať s deťmi?

Ktoré destinácie sú najpopulárnejšie?

Zatiaľ čo Slovensko pokrýva sneh a teploty klesajú pod bod mrazu, mnohí hľadajú spôsoby, ako uniknúť zimnému chladu. Exotická dovolenka sa stáva hitom a Slováci si čoraz častejšie doprajú pobyt v slnečných destináciách. Podľa štatistík poisťovne Union patria medzi najobľúbenejšie miesta pre zimné cestovanie:

Thajsko

Maledivy

Srí Lanka

Tanzánia

Omán

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/ Foto: ilustračné, Getty Images

Exotika láka hlavne jednotlivcov

Tomáš Kalivoda, riaditeľ komerčnej poisťovne Union, potvrdzuje, že trend cestovania do exotiky je na vzostupe: „Podľa našich štatistík cestujú pomerne rovnako muži aj ženy. Prekvapujúce je, že až 67 % cestujúci chodia sami, kým páry tvoria len 23 %.“ Typická dĺžka pobytu sa pohybuje okolo dvoch týždňov, pričom 63 % ciest trvá do 15 dní.

Cestovanie do exotiky nie je len pre mladých. „Najstarší klient mal 85 rokov a absolvoval 23-dňovú cestu do Indie. O štyri roky mladší pán sa vybral do Tanzánie, zatiaľ čo najstaršia klientka, 75-ročná žena, strávila takmer mesiac v Thajsku,“ dodáva Kalivoda.

Očkovanie je kľúčové!

Ak sa chystáte na exotickú dovolenku, mali by ste si overiť nielen počasie, ale aj zdravotné požiadavky. Niektoré krajiny vyžaduje povinné očkovanie. „Nepodrobenie sa povinnému očkovaniu môže mať za následok, že poisťovňa neuhradí náklady na liečbu,“ upozorňuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa poisťovne Union.

Zoznam krajín, kde je očkovanie povinné alebo odporúčané, je dostupný na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Medzi najčastejšie vyžadované vakcíny patrí očkovanie proti žltej zimnici, meningokokom a poliomyelitíde. Odporúčané je aj očkovanie proti hepatitíde A a B, brušnému tyfu, besnote a cholere. „Niektoré vakcíny treba absolvovať aspoň mesiac pred odchodom, iné si vyžadujú viacero dávok,“ dodáva Kalivoda.

Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Ako sa pripraviť na cestovanie s deťmi?

Pediatrička Elena Prokopová zdôrazňuje dôležitosť zdravotnej prevencie: „Pred cestou je nevyhnutné absolvovať povinné očkovania, vrátane tetanu, čierneho kašľa a mumpsu. Pre deti aj dospelých je užitočné očkovanie proti žltačke typu A a B.“

Dôležitá je aj hygiena a prevencia ochorení. „Vždy odporúčam piť len originálne balenú vodu, konzumovať dobre tepelne upravené jedlá a vyhýbať sa neznámym miestnym pokrmom. V lekárničke by nemali chýbať lieky na bolesť, horúčku, hnačku a dezinfekcia na rany,“ radí Prokopová.

Cestovanie s bábätkami? Radšej počkať!

Ak plánujete exotickú dovolenku s malým dieťaťom, zvážte riziká. „Bábätká do 18 mesiacov nemajú dostatočne vyvinutý imunitný systém. Odporúčam odložiť cestu do exotiky aspoň do tretieho roka veku dieťaťa,“ vysvetľuje Prokopová.

Skúsenosť cestovateľov: Exotika s deťmi je možná!

Manželia Marika a Michal Srnánkovci, známi slovenskí cestovatelia, navštívili so svojimi deťmi už Mexiko, Srí Lanku, Madagaskar, Filipíny a Zanzibar. „Cestujeme niekoľko krát ročne. Najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť a zdravotné riziká. S deťmi nikdy nepodceňujeme kvalitnú lekárničku,“ prezrádza Marika.

Hoci zažili aj nepríjemnosti, ako salmonelózu na Madagaskare či nehody na Filipínach a v Albánsku, cestovanie s deťmi nevzdali. „Dôležité je dobré zdravotné poistenie a príprava. Exotická dovolenka s rodinou nemusí byť stresujúca, ak je dobre naplánovaná,“ dodáva.

Plánujete aj vy uniknúť zime a vydať sa do exotiky? Nezabudnite na zdravotné opatrenia, poistenie a dobrú prípravu, aby ste si užili dovolenku bez starostí.