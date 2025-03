Slováci, pozor. Cestovanie do Británie sa komplikuje, bez tohto dokumentu vás do krajiny nepustia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí upozorňuje na zmenu podmienok vstupu do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Ako zdôraznilo, od stredy 2. apríla potrebujú občania Európskej únie vrátane občanov SR platnú elektronickú cestovnú autorizáciu (ETA). Každý cestujúci musí tým pádom dostatočne vopred pred cestou vyplniť žiadosť o ETA.

Podanie žiadosti o ETA

„Požiadať o elektronickú cestovnú autorizáciu je možné prostredníctvom aplikácie alebo oficiálnej webovej stránky. Žiadosti sa vypĺňajú individuálne pre každého cestujúceho vrátane detí, ich spracovanie prebehne približne do troch dní, no upozorňujeme, že výnimočne môže byť schvaľovací proces dlhší, preto odporúčame nenechať si registráciu na poslednú chvíľu, keďže bez platnej ETA nebude cestujúcim umožnený vstup do Spojeného kráľovstva,“ zdôraznil generálny riaditeľ sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej rezortu diplomacie Igor Pokojný. Doplnil, že žiadosť je spoplatnená a po schválení platná na všetky ďalšie vstupy do krajiny v období nasledujúcich dvoch rokov.

Požiadať o ETA je podľa rezortu zahraničia nevyhnutné pred vstupom do krajiny či už ide o turistiku, služobnú cestu, alebo tranzit cez Spojené kráľovstvo. Nevzťahuje sa na osoby, ktoré už majú v Spojenom kráľovstve udelené dlhodobé víza, prípadne štatút usadlíka z EÚ.

Oficiálne kanály na podanie žiadosti

Žiadosť sa pritom podáva výhradne prostredníctvom aplikácie „UK ETA“ alebo prostredníctvom webovej stránky: Apply for an electronic travel authorisation (ETA) – GOV.UK. Ministerstvo zároveň verejnosť upozorňuje na obozretnosť vzhľadom na existenciu rôznych podvodných internetových stránok, ktoré sa pokúšajú záujemcov nalákať na rýchlejšie či jednoduchšie vybavenie autorizácie.

Všetkým záujemcom o cestovanie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska rezort zahraničia odporúča, aby si ETA zabezpečili v dostatočnom predstihu pred cestou. Podrobné informácie o procese podania žiadosti sú dostupné na webovej stránke britského ministerstva vnútra: www.gov.uk/guidance/apply-for-an-electronic-travel-authorisation-eta.