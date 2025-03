5 jedinečných jarných cyklotrás v Nízkych Tatrách

Ak túžite objaviť Nízke Tatry inak – nie z vrcholkov lanoviek ani z lyžiarskych svahov, ale z pohodlia bicykla, cez voňavé doliny, tiché dedinky a lesné cesty, ste na správnej stope. V tomto článku nájdete 5 výnimočných cyklotrás, ktoré si vychutnáte za niekoľko hodín, no zanechajú a každá z nich Vás zavedie do iného zákutia.

1. Demänovská dolina – Vrbické pleso – Pavčina Lehota – Liptovský Mikuláš (okruh)

Náročnosť: Ľahká až stredná

Trvanie: cca 2,5–3 hodiny

Dĺžka: cca 25 km

Typ bicykla: Trekingový / horský

Východisko a cieľ: Liptovský Mikuláš (okružná trasa)

Táto nenáročná cyklotrasa je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí si chcú užiť Nízke Tatry bez náročných stúpaní či technických pasáží. Začína sa v Liptovskom Mikuláši, živom mestečku pri rieke Váh, kde sa ľahko dostanete vlakom, autom či ubytujete v niektorom z penziónov. Odtiaľ sa vydáte po značených cyklochodníkoch smerom na Demänovskú dolinu – jednu z najkrajších horských dolín Slovenska.

Po ceste vás budú obklopovať husté ihličnaté lesy, svieži horský vzduch a výhľady na vrcholky Nízkych Tatier. Príjemné stúpanie vás dovedie až k Vrbickému plesu, tichému horskému jazeru ukrytému vo výške 1 100 m n. m. – ideálnemu miestu na oddych, piknik alebo krátku prechádzku okolo jeho brehov.

Na spiatočnej ceste odporúčame zvoliť trasu cez Pavčinu Lehotu, kde môžete navštíviť letnú bobovú dráhu – zábava pre deti aj dospelých. Cesta späť do Liptovského Mikuláša vedie miernym klesaním, takže si môžete naplno vychutnať záverečné kilometre.

Foto: https://www.jasna.sk/

2. Mýto pod Ďumbierom – Bystrianska dolina – Tále – Horná Lehota – Mýto

Náročnosť: Stredná

Trvanie: cca 3–4 hodiny

Dĺžka: cca 30 km

Typ bicykla: Horské / trekingové

Východisko a cieľ: Mýto pod Ďumbierom (okruh)

Táto trasa je ako mozaika typického života pod Nízkymi Tatrami – plná vône lesa, horských panorám a príjemných objavov. Štartujete v obci Mýto pod Ďumbierom, pokojnom mieste obklopenom borovicami a lúkami. Už samotný výhľad na vrcholy ako Chopok a Ďumbier vás naladí na horskú vlnu.

Prvá časť trasy vedie cez Bystriansku dolinu, kde budete prechádzať popri zurčiacom potoku a pomedzi stáročné stromy. V doline sa nachádza známa Bystrianska jaskyňa – vstup do podzemného sveta s tichom, aké nad zemou nenájdete. Odporúčam aspoň krátku návštevu alebo prestávku pri vstupe, kde je aj možnosť občerstvenia.

Z doliny pokračujete do rekreačnej oblasti Tále, ktorá je známa nielen ako zimné stredisko, ale aj ako miesto, kde sa v lete rozprestiera udržiavané golfové ihrisko v objatí lesa. V kolibe na Táľoch si môžete dopriať domáce halušky alebo chladenú kofolu, zatiaľ čo oddychujete v tieni smrekov.

Z Tálov sa potom trasa mierne stáča cez Hornú Lehotu, tradičnú dedinku s drevenicami a úzkymi cestičkami, ktoré dýchajú históriou.

Foto: https://www.horehronie.sk/

3. Podbrezová – Lopej – Osrblie – Hronec – Podbrezová (Cyklookruh Horehroním)

Náročnosť: Stredná

Trvanie: cca 4 hodiny

Dĺžka: cca 35 km

Typ bicykla: Trekingový / gravel / MTB

Východisko a cieľ: Podbrezová

Táto cyklotrasa je ako stvorená pre deň, keď túžite po oddychu v sedle, ďaleko od ruchu ciest a veľkých turistických centier. Začína sa v Podbrezovej, technicko-historickom mestečku, ktoré sa preslávilo najmä železiarskou výrobou. Hneď na začiatku sa cesta ponára do pokojných horehronských kulís a vedie smerom na Lopej – dedinu, ktorá akoby zostala zakonzervovaná v čase. Tu objavíte drevenice, malé políčka a pokoj, ktorý sa už len zriedka nájde.

Odtiaľ pokračujete do Osrblia, ukrytého v objatí lesov. Táto malá obec je známa svojím biatlonovým štadiónom, kde sa v zime konajú aj medzinárodné preteky. V lete je však dedinka oázou ticha a čerstvého vzduchu. Cesta vedie cez zelené doliny, kde často uvidíte srny či zajace prebiehať cez cestu, a borovicové lesy voňajú až prenikavo.

Po výživnejšom stúpaní sa zjazdom dostanete do Hronca, ďalšej očarujúcej dediny s bohatou históriou. Tu určite odporúčam zastaviť sa pri Čiernohronskej železnici – historickej úzkokoľajke, ktorá vás prenesie do starých čias, keď ešte lesní robotníci jazdili vlakom cez horu. Môžete tu vidieť staré vagóny, parnú lokomotívu a možno si dopriať aj kávu v malom bufete pri stanici.

Foto: https://horehronietravel.sk/

4. Partizánska Ľupča – Železné – Magurka – späť (dolina Ľupčianky)

Náročnosť: Stredne ťažká

Trvanie: cca 5 hodín

Dĺžka: cca 30 km (tam a späť)

Typ bicykla: MTB / E-bike

Východisko a cieľ: Partizánska Ľupča

Táto trasa je ako tichá poézia písaná pedálmi v rytme lesa. Začína sa v historickej obci Partizánska Ľupča, kde sa ešte stále cíti duch starých čias – kostolíky, staré kamenné domy, šum potoka a vôňa dreva z komínov. Hneď za dedinou sa cesta začína pomaly dvíhať – nenásilne, ale vytrvalo – a vchádza do jednej z najkrajších dolín severnej časti Nízkych Tatier: dolina Ľupčianky.

Tu sa ponoríte do hlbokého lesa, kde sa cesta vinie popri potoku ako horská rieka myšlienok. Vzduch je tu chladnejší, sviežejší, a každý nádych pôsobí ako očista. V diaľke občas zahvízda svišť alebo nad hlavou zakrúži myšiak. A ako stúpate vyššie, medzi stromami sa začínajú objavovať výhľady na masív Ďumbiera – majestátneho velikána, ktorý dozerá na celé Horehronie.

Cieľom tejto cesty je Magurka – niekdajšia banská osada, dnes poklad ukrytý v horách. Nie je to len miesto – je to pocit. Kým si sadnete na drevenú lavicu pred horským domčekom a zahryznete do chleba s bryndzou či dúškom čaju, pochopíte, prečo to stálo za to. Tu nepotrebujete Wi-Fi – stačí výhľad na horské lúky, drevenice a šuchot vetra v korunách stromov.

Cesta späť vedie rovnakou trasou – ale zjazd dolinou bude ako odmena, ako jazda dolu z hôr v sprievode vtáčieho spevu. Technicky je trasa jednoduchá, ale stúpanie je dlhšie a vytrvalé, preto je ideálna pre e-bike alebo skúseného cyklistu s chuťou na výzvu.

Foto: https://magurka-liptov.sk/

5. Liptovská Osada – Železnô – Liptovská Lúžná – späť (okruh pod južným hrebeňom)

Náročnosť: Stredná

Trvanie: cca 4–5 hodín

Dĺžka: cca 32 km

Typ bicykla: Horské / trekingové

Východisko a cieľ: Liptovská Osada

Tento okruh je ako potulka po zabudnutej strane hôr – strane, ktorá nie je preplnená, ale o to viac ponúka. Trasa začína v Liptovskej Osade, malej, upravenej obci medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou. Cesty tu ešte nepoznajú ruch turizmu – len pokojné tempo vidieka, šumenie riečky Revúca a spev vtákov z neďalekých stromov.

Odtiaľ vedie cesta miernym, ale stálym stúpaním smerom k horskému stredisku Železnô, ktoré kedysi slúžilo ako klimatické kúpele. Dodnes si uchovalo tichý liečivý charakter – vzduch tu vonia po čučoriedkach, živici a vlhkej pôde. Okolitý les pôsobí ako zelený chrám, a práve tu je ideálne miesto na krátke zastavenie – nadýchať sa, stíšiť, načerpať silu.

Po tomto zážitku v hlbinách hôr pokračuje trasa miernym zjazdom do Liptovskej Lúžnej – jednej z najdlhších a najmalebnejších horských dedín Slovenska. Dedina sa rozprestiera v úzkej doline, obklopená pasienkami a lesmi, kde sa ešte stále pasú ovce a dojičky zdravia okoloidúcich z gánkov. Môžete si tu dopriať tradičné jedlá v miestnej kolibe, pohár žinčice či kúsok domáceho koláča.