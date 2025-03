Caravan Bike Travel: Karavanový festival v Nitre už odštartoval

Milovníci cestovania na štyroch kolesách si prídu na svoje. Nitra sa na štyri dni stáva centrom karavaningu, cykloturistiky a voľnočasových zážitkov. Na veľtrhu Caravan Bike Travel objavíte nielen najnovšie obytné vozidlá, ale aj miesta, ktoré by ste na cestovateľskej mape Slovenska nemali vynechať.

Karavan, bicykel, sloboda – začína sa Caravan Bike Travel

Od štvrtka 27. marca do nedele 30. marca nitrianske výstavisko patrí všetkým, ktorí túžia po dobrodružstve. Caravan Bike Travel vstupuje do svojho štvrtého ročníka s rekordnou účasťou – viac než 130 vystavovateľov zaplní plochu o veľkosti 20 000 m², rozdelenú do piatich pavilónov. Pre návštevníkov s vlastným karavanom organizátori pripravili dočasný kemp priamo v areáli.

Slovensko ako karavanová destinácia?

Výnimočnosť tohto ročníka podčiarkuje Národná konferencia o karavaningu a kempingu, ale najmä pavilón venovaný domácemu cestovnému ruchu. V spolupráci so SLOVAKIA TRAVEL a regionálnymi organizáciami tu získate konkrétne tipy na výlety po Slovensku – od Tatier po Dunaj.

„Verím, že sa nám podarí urobiť pokroky a Slovensko sa stane vyhľadávanou destináciou pre milovníkov karavaningu. Máme čo ponúknuť,“ hovorí Ivana Vala Magátová, generálna riaditeľka SLOVAKIA TRAVEL.

Čo vás na veľtrhu čaká?

Na veľtrhu si môžete obzrieť najnovšie modely karavanov, obytné autá či luxusné vozidlá značky Concorde. Nechýba ani sekcia bazár s použitými kúskami. Vystavovatelia prinesú tiež širokú ponuku príslušenstva, riešení pre kempovanie a množstvo praktických ukážok.

Nejde však len o techniku. Na svoje si prídu aj tí, ktorí radi počúvajú cestovateľské príbehy. Prednášky, filmové premietania a diskusie vám predstavia život na kolesách z pohľadu tých, ktorí si ho zamilovali.

Na stánku SLOVAKIA TRAVEL s rozlohou 100 m² objavíte autorské propagačné materiály a prezentácie regiónov: Bratislavu a jej okolie, Nitriansky a Trnavský kraj, stredné Slovensko cez Banskobystrický región, nádherné hory Žilinského kraja aj zážitky z východu Slovenska – Košického a Prešovského kraja.

Karavaning – budúcnosť cestovania?

V Európe sa karavaningu venuje čoraz viac ľudí – je tu vyše 6 miliónov karavanov a 50-tisíc kempingových miest. Slovensko má ešte čo doháňať – ideálne by ich tu malo byť minimálne 350, aktuálne ich však máme len niečo cez polovicu. Práve podujatia ako Caravan Bike Travel môžu zmeniť budúcnosť tohto segmentu.