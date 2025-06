Piešťany ožili pouličným umením, ponúkajú deň bez stresu, to všetko zadarmo

Pouličné vystúpenia sa začali koncertom Jamadan, skupiny bubeníkov a perkusionistov, ktorí už vyše dvadsať rokov hrajú rytmy západnej Afriky. Piešťanskí diváci si tak mohli v centre mesta vychutnať nielen tanečnú africkú hudbu, ale aj energickú šou tohto zoskupenia.

Pouličné vystúpenia prinesú do Piešťan aj indie-folk

Úplne z iného hudobného súdka bude vystúpenie pesničkára Chrisa Ellysa, ktorý 4. júla prinesie do Piešťan indie-folk s prvkami popu. Nasledujúci víkend sa predstaví slovenský multiinštrumentalista Miloslav Kollár a týždeň po ňom Brian Freeman s najnovšími autorskými piesňami, ktoré vznikli počas cesty obytnou dodávkou po Európe.

„Druhý augustový deň bude patriť poslednému zo série pouličných vystúpení. Hudobník a skladateľ JuJu Planet Dub alias Jozef Hnídzik sa do rodného mesta vracia so zmesou world music, dubu a elektroniky, ale aj so živými hudobnými nástrojmi a motívmi zo slovenskej ľudovej hudby. Pouličné vystúpenia sa budú konať iba za priaznivého počasia a všetkých na ne do Piešťan srdečne pozývam,“ hovorí organizátor Branislav Galo.

Deň bez stresu a zadarmo

Rovnako ako vystúpenia pouličných umelcov aj Deň bez stresu bude zadarmo. Kto zájde v sobotu 21. júna popoludní do piešťanského mestského parku, nájde tam pestrý program s moderátorkou Bibiánou Ondrejkovou, hudbu i tanec, debaty s odborníkmi, workshopy, súťaže. Deti sa môžu tešiť na zážitkové sadenie Čarovnej záhrady aj na stretnutie so psím terapeutom či zdravé maškrty. Ako pripomína organizátorka Marcela Sedláková, svoje si tu nájdu domáci aj návštevníci Piešťan, dospelí, deti, seniori i kúpeľní hostia. Kto sa nezapojí do aktivít, môže len tak relaxovať v oddychovej zóne. Práve to je aj cieľom podujatia – inšpirovať ľudí, aby sa starali o svoju psychickú pohodu, našli si čas na seba, na pokoj, prírodu.

Foto: Rezort Piešťany

„Open air akcie patria k letu a som veľmi rada, že v hlavnej sezóne môžeme obyvateľom a návštevníkom Piešťan ponúknuť takéto pekné podujatia s voľným vstupom,“ uzatvára Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany. Kompletný zoznam všetkých podujatí v piešťanskom regióne je dostupný na adrese kalendar.rezortpiestany.sk.