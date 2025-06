Jihlava a jej poklady: Po stopách havířov a Mahlera, či výlet do svietiaceho podzemia

Jihlava. Mesto, o ktorom možno neviete veľa – ale ak ho raz navštívite, budete sa chcieť vracať. Leží priamo na pomedzí Čiech a Moravy, obklopená kopcami Vysočiny, a napriek svojmu pokojnému dojmu v sebe ukrýva zaujímavé príbehy. Nie je to len miesto, kde sa kedysi ťažilo striebro. Je to mesto, ktoré má chuť, rytmus, históriu a nápady.

Strieborná minulosť a tajomné podzemie

Začnime rovno pod povrchom. Doslova. Jihlavské podzemie je najväčším labyrintom tohto druhu v Česku – tiahne sa viac ako 25 kilometrov pod mestom. A hoci by ste nečakali nič iné než tmavé chodby, tu vás čaká jedno obrovské prekvapenie: tajomná svietiaca chodba. Svetlo sa odráža od stien a vytvára zvláštnu atmosféru, akoby vás Jihlava vítala osobne.

Jedna z chodieb ústí priamo uprostred Masarykovho námestia v Jihlave, odkiaľ tradične vychádza celý jihlavský havířsky sprievod počas trodňového festivalu Havíření, ktorý sa v roku 2025 uskutoční od 20. do 22. júna. Viac ako 200 krojovaných postáv, bábky, akrobati, ohňové šou – to je oslava, ktorá vám vyrazí dych. A to nielen dospelým. Deti budú milovať púť ku kostolíku sv. Jána s hrami, dielňami a rozprávkami pod holým nebom.

Mahlerovo mesto

Hudobné tradície Jihlavy siahajú až do 16. storočia, ale jeden muž im dal dušu – Gustav Mahler. Svetoznámy skladateľ tu prežil svoje detstvo. Dnes môžete navštíviť Dom Gustava Mahlera na Znojemskej ulici, kde jeho otec prevádzkoval výčap a pálenicu. V interaktívnej expozícii nájdete všetko od Mahlerových školských lavíc až po hudobnú herňu pre deti. Bonus? Výstavy, koncerty a inšpiratívna atmosféra.

V blízkosti nájdete aj Park Gustava Mahlera, postavený na mieste bývalej synagógy. Jemne zurčiace fontány tu symbolizujú jeho symfónie a kamenné plastiky vás pozývajú k odpočinku medzi umením a prírodou.

A ak túžite po pohybe, vyberte sa po náučnom chodníku Po stopách Gustava Mahlera, ktorý vás prevedie miestami, kde Mahler býval, koncertoval a nachádzal inšpiráciu. Cesta vedie až do okolia hradieb a prináša nevšedný pohľad na Jihlavu.

Hudba tisícky tónov: Festival Mahler Jihlava

Od roku 2001 každoročne ožíva Jihlava pod záplavou klasických tónov aj moderných interpretácií – počas medzinárodného festivalu Hudba tisíců Mahler – Jihlava, ktorý sa tradične koná medzi májom a júlom, v období výročí narodenia a úmrtia Gustava Mahlera. Festival stavia na Mahlerovej tvorbe a prepojení českej a rakúskej hudobnej kultúry – ponúka koncerty doma i v rodných Kalištiach, v gotických sálach, kostoloch či vo vonkajších priestoroch ako Park Gustava Mahlera. Súčasťou je aj bohatý sprievodný program – od tematických výletov, tradičného sadenia ruží v Mahlerovom rozáriu až po komorné či open‑air ozveny s domácimi i zahraničnými hudobníkmi a orchestrailmi. Festival je skvelou príležitosťou na hlbší ponor do Mahlerovej duše a nadčasovej symbiózy kultúr.

Mahlerovka: Likér s príbehom, ktorý chutí ako nostalgia

Keď už sa v Jihlave necháte uniesť hudbou a príbehom Gustava Mahlera, bola by škoda neochutnať aj kvapku jeho rodinného dedičstva – Mahlerovku. Tento jemný staročeský likér s vôňou lipového kvetu a medovým podtónom vznikol podľa pôvodnej receptúry jeho otca Bernarda Mahlera, ktorý v Jihlave prevádzkoval výčap a pálenicu. Po viac než 120 rokoch sa podarilo Mahlerovku zrekonštruovať a dnes opäť vzniká priamo v Jihlave. V ponuke nájdete klasickú verziu s 30 % alkoholu, no aj silnejší variant Opus 52, ktorý nesie v názve aj dávku umeleckého odkazu. Mahlerovka nie je len nápoj – je to tekutá spomienka na časy, keď sa v Jihlave prelínala vôňa likérov s hudobnými tónmi, ktoré neskôr dobývali svetové pódiá.

Jihlava myslí aj na najmenších. ZOO Jihlava patrí medzi najkrajšie v Česku, špecializuje sa na mačkovité šelmy a opice, a má aj tropický pavilón s vrakom lietadla. Vaše deti si užijú tobogany a herné zóny, zatiaľ čo vy si vychutnáte kávu.

Hneď vedľa je Vodní ráj, najväčší aquapark na Vysočine. Tobogany, vodný hrad, aquazorbing – deti sa tu jednoducho nezastavia. A ak ešte majú energiu, zoberte ich do Rodinného parku Robinson, kde na 2500 m² nájdu trampolíny, labyrinty aj strelnice. Nie, nebude sa im chcieť domov.

Ale Jihlava ponúka aj niečo pre aktívne rodiny – Areál Český mlýn so skateparkom, lezeckými stenami, inline dráhou a dokonca aj okruhom pre bežkárov v zime. Alebo nasadnite na bicykel a vyskúšajte cyklotrasu Stříbrným údolím, kde vás po ceste čakajú mokraďové učebne, dopravné ihriská aj zoologická záhrada.

Zmrzlina, ktorá rozpráva príbehy

A potom je tu Snová – zmrzlináreň, ktorú by si zaslúžila michelinskú hviezdu. Ich maková s povidlami získala ocenenie na Prague Ice Cream Festivale, ale skutočný hit je havířská zmrzlina. Čierna ako uhoľ, s kúskami „striebra“ a chuťou po 60% čokoláde s čiernym kakaom. Nie je to len zmrzlina – je to pocta havířom, ktorí kedysi z Jihlavy spravili pokladnicu českého kráľovstva.

A čo ešte?

Nezabudnite sa zastaviť pri Bráne Matky Božej, poslednej zachovanej z piatich stredovekých brán Jihlavy, vysoká 24 metrov a s výhľadom na celé mesto. Navštívte Stříbrný dům – novo zrekonštruovanú budovu na Masarykovom námestí, kde kedysi bývala kráľovská mincovňa a dnes sa tu snúbi história s umením a filmom. A keď vyhladnete, reštaurácia Tři knížata vás pohostí ako kniežatá – regionálna kuchyňa v modernom prevedení a atmosféra, ktorú inde nezažijete.

Jihlava nie je mesto na jednu návštevu

Každý krok v Jihlave nesie stopu histórie, každý dom rozpráva príbeh. Je to miesto, kde hudba nestíchla a kde aj obyčajná zmrzlina dokáže nadchnúť.

Príďte do Jihlavy. Nechajte sa uniesť jej rytmom, históriou a chuťou. A dajte si pozor – môže sa stať, že sa zamilujete.