Objavujte 13 dychberúcich destinácií s Čedokom

Cestovná kancelária Čedok vstupuje na slovenský trh s novou a širokou ponukou poznávacích zájazdov. Medzi destináciami sa nachádzajú krajiny ako Čína, Fínsko, Turecko, Švajčiarsko a ďalšie populárne miesta v Európe. Cestovatelia majú možnosť navštíviť Santovu dedinku vo Fínsku alebo si užiť plavbu po Níle.

Čína je favoritom

Medzi najobľúbenejšie destinácie, na ktoré spoločnosť Čedok tento rok zamerala svoju pozornosť, patrí predovšetkým Čína. Záujem o túto destináciu rastie a Čedok ponúka nielen zájazdy do Pekingu a jeho okolia, ale aj exkluzívne zájazdy do Hongkongu a ďalších kútov tejto krajiny.

„Vďaka bezvízovému styku s Čínou do konca roka 2025 sa táto krajina stáva pre cestovateľov ešte atraktívnejšou. Preto sme sa rozhodli rozšíriť našu ponuku poznávacích zájazdov do tejto fascinujúcej destinácie,“ hovorí Juraj Sliacky, country manager Čedoku na Slovensku.

Okrem Číny sa Čedok tento rok zameral aj na obľúbené európske a exotické destinácie.

„Našou prioritou je vždy ponúknuť našim klientom tie najlepšie zážitky a rozmanité možnosti cestovania. Preto máme zájazdy organizované nielen pravidelnými leteckými linkami, ale aj charterovými letmi. Tie sú najobľúbenejšie do Turecka a Albánska. Ponúkame aj zájazdy na luxusné plavby po Níle v Egypte alebo do Dubaja. Veľký záujem zaznamenávame aj o zájazdy do Fínska, kde si návštevníci môžu vychutnať predĺžený víkend na polárnom kruhu alebo navštíviť Santovu dedinku,“ dodáva Juraj Sliacky.

Foto: Ilustračné, CK Čedok

Poznávajte Európu od Londýna po Korziku

Poznávacie zájazdy do historických a kultúrnych lokalít sa stávajú čoraz populárnejšie medzi Slovákmi. Medzi najvyhľadávanejšie patrí Toskánsko, kde sú k dispozícii nielen prehliadky významných pamiatok, ale aj ochutnávky vína a miestnych kulinárskych špecialít.

Cestovná kancelária Čedok sa však neobmedzuje len na európske destinácie, ale ponúka aj zážitky na iných kontinentoch, ako sú napríklad Čína alebo alžírska Sahara.

Na rok 2025 plánuje Čedok predstaviť nové zájazdy do krajín ako Francúzsko, Veľká Británia, Španielsko a Taliansko.

Taktiež sú zahrnuté predĺžené víkendy v mestách ako Paríž, Londýn a Barcelona, ako aj cesty do Švajčiarska, kde si cestujúci môžu vychutnať panoramatické jazdy na slávnych vlakoch. Okrem toho Čedok ponúka aj zájazdy do exotických miest, ako je Dubaj, a výlety do vzdialenejších krajín, vrátane Alžírska.

Foto: Ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Zájazdy z Bratislavy

Lietadlom

Veľká Británia

Londýn plný kuziel

Autobusom

Taliansko

Víkend v Ríme

Rím – Neapol – Capri – Ischia

Za toskánskymi poklady a vinicami

To najlepšie z Talianska

Po kúpaní a spoznávaní Toskánska

Francúzsko

Francúzska riviéra

Divoká krása Korziky

Foto: Ilustračné, CK Čedok

Chorvátsko:

Perly Chorvátska s výletom do Bosny a Hercegoviny

Krásy Jadranu a Istrie

Bulharsko:

To najlepšie z Bulharska

Zájazdy z Viedne

Lietadlom

Fínsko:

Predĺžený víkend z polárnym kruhom

Predĺžený víkend v Helsinkách

Spoznajte Fínsko ladoborcom až na polárny kruh

Predĺžený víkend v Santovej dedinke

Foto: Ilustračné, CK Čedok

Francúzsko:

Predĺžený víkend v Paríži

Paríž a Disneyland

Veľká Británia:

Predĺžený víkend v Londýne

Španielsko:

Predĺžený víkend v Barcelone

Taliansko:

Predĺžený víkend v Ríme z Viedne

Spojené arabské emiráty:

Predĺžený víkend v Dubaji exclusive

Foto: Ilustračné, CK Čedok

Čína:

Čína ako nikdy predtým

Najkrajšie motívy Pekingu a okolia

Magické poklady Číny

Tajomná príroda Číny

Alžírsko:

Brána do Sahary

Zájazdy z Košíc

Lietadlom

Čína:

Klenoty velkej Číny s návštevou Hong Kongu

Švajčiarsko:

Farebnými vláčikmi k slávnym vrcholom Švajčiarska