Bratislavské letisko: Aké nové letecké linky pribudli v letnej sezóne?

Ryanair spustil nové spojenia do Grécka a Chorvátska

Začiatok júna priniesol pre cestujúcich z bratislavského letiska atraktívnu novinku – letecký dopravca Ryanair rozšíril svoju ponuku o dve priame sezónne linky. Prvá z nich mieri do Zadaru, obľúbeného chorvátskeho letoviska, druhá štartuje už zajtra na malebný grécky ostrov Skiathos.

Zadar bude dostupný každé pondelky a piatky, čo je ideálne pre predĺžené víkendy alebo klasické týždňové pobyty. Na Skiathos sa bude lietať v utorky a soboty až do konca septembra.

„S veľkou radosťou vítame nové spojenie do Zadaru. Vďaka nemu môžeme Slovákom opäť ponúknuť priamy let z Bratislavy do Chorvátska. Už dnes z nášho letiska odlietajú prví dovolenkári do tejto destinácie, zajtra sa vydajú na cestu tí, ktorí si vybrali Skiathos,“ uviedol Dušan Novota, generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika.

Tieto dve linky sú súčasťou pätice noviniek, ktoré Ryanair zaradil do svojho letného letového poriadku z Bratislavy – v apríli začal lietať aj do poľského Gdanska, talianskeho Bari a na hlavné letisko Miláno-Malpensa.

Smartwings nasadzuje sedem dovolenkových liniek

Český dopravca Smartwings sa do letnej expanzie zapojil hneď so siedmimi pravidelnými linkami. Cestujúci si tak môžu od júna do septembra vybrať z priamych letov na grécke ostrovy Rodos, Zakynthos a Kréta (Heraklion), do bulharského Burgasu, na Cyprus (Larnaka) či na španielsku Malorku. Letenky sú dostupné na webových stránkach Smartwings i letiska.

„Spolu s linkami Ryanairu a Smartwings tak v júni pribúda na bratislavskom letisku až deväť pravidelných leteckých spojení,“ doplnil Novota.

Ponuka sa rozšírila aj o nové spojenie do izraelského Tel Avivu, ktoré bolo spustené len pred niekoľkými dňami. Od 28. júna pribudne pravidelná linka do Kodane, ktorú zabezpečí nórsky dopravca Norwegian.

Cestujte do top letných destinácii

Medzi najžiadanejšie letné destinácie z Bratislavy patria turecká Antalya s takmer 1 300 plánovanými letmi, nasledovaná talianskym Algherom na Sardínii, egyptskou Hurghadou, cyperskou Larnakou a bulharským Burgasom. K obľúbeným metropolám sa zaradil aj Londýn a Miláno.

V letnej sezóne budú môcť cestujúci využiť celkovo 40 pravidelných liniek do 37 destinácií v 18 krajinách. O ich prevádzku sa postará sedem dopravcov: Ryanair, Pegasus Airlines, Wizz Air, Smartwings, Norwegian, Air Cairo a Arkia Israeli Airlines.

V období od júna do konca septembra sa na letisku očakáva viac ako 7 500 pravidelných a charterových príletov a odletov, v rámci ktorých sa odbaví vyše milióna cestujúcich.

Foto: https://www.gettyimages.com/ Foto: ilustračné, Getty images

Až 43 charterových letov

Letné ponuky dopĺňajú aj cestovné kancelárie, ktoré pripravili výber zo 43 charterových destinácií do 16 krajín. V lete sa tak bude lietať aj do tureckej Alanye, egyptskej Káhiry (konkrétne do destinácie Ain Sokhna s CK Hydrotour) či El Alameinu.

Charterové lety bude zabezpečovať 14 dopravcov, čo ešte viac rozširuje možnosti dovolenkových výletov z Bratislavy.