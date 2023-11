Benátky predstavili poplatok pre jednodňových turistov. Kto sa jeho plateniu vyhne?

Úrady v Benátkach vo štvrtok predstavili pilotný program vstupného pre jednodňových turistov do mesta, ktorým sa od budúceho roka pokúsia počas najvyťaženejších dní znížiť davy. Chcú tak podporiť dlhšie návštevy a zlepšiť kvalitu života pre obyvateľov. Vstupné bude 5 eur na osobu.

Dennému poplatku bude podliehať celkovo 29 dní od apríla do polovice júla vrátane väčšiny víkendov, a to počas špičky od 8:30 do 16:00. To znamená, že návštevníci, ktorí prídu do Benátok na večeru alebo večerný koncert, platiť nebudú. Výnimku majú aj turisti, ktorí majú rezervované ubytovanie, obyvatelia Benátok, návštevníci, ktorí sa tam narodili, študenti a robotníci.

Regulácia toku turistov

Od 16. januára Benátky rozbehnú webstránku www.cda.ve.it, na ktorej si návštevníci budú môcť rezervovať ich deň v Benátkach. Po zaplatení spomenutého poplatku výletníci dostanú QR kód, ktorý budú kontrolovať na siedmich kontrolných stanovištiach v meste, pričom jedno z nich bude na hlavnej vlakovej stanici.

Návštevníci s hotelovými rezerváciami zadajú informácie o svojom hoteli a tiež získajú QR kód, ktorý sa zobrazí, bez toho, aby museli platiť, pretože ich hotelový účet už bude zahŕňať poplatok za ubytovanie v Benátkach.

Poplatok nie je nová turistická daň ani pokus o ďalší príjem, povedal starosta Benátok Luigi Brugnaro s tým, že je to skôr vôbec prvý experiment pri regulácii toku turistov na jednom z najnavštevovanejších miest sveta prostredníctvom motivácie návštevníkov, aby sa vyhli obdobiam s vysokou premávkou a prišli v iné dni.

Ekosystém ohrozený turizmom

„Naším pokusom je urobiť mesto, v ktorom sa bude lepšie žiť,“ povedal.

Program s turistickým „príspevkom“ predstavili po tom, čo sa Bentáky tesne vyhli zaradeniu na zoznam svetového dedičstva UNESCO v ohrození. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) zvažovala zaradenie mesta na zoznam pre ohrozenie tamojšieho krehkého ekosystému v dôsledku nadmerného turizmu.