5 otvorených útulní a chát v Nízkych Tatrách: Kde prespať na hrebeňovke aj v zime?

Či už plánujete viacdňový prechod hrebeňom, alebo len hľadáte nocľah na víkendovej túre, tieto útulne vám poskytnú všetko, čo v horách potrebujete.
Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
3 min. čítania
útulne
útulne Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Slovensko Cestovanie Cestovanie z lokality Slovensko

Nízke Tatry ponúkajú nielen dychberúce výhľady a divokú hrebeňovku, ale aj sieť útulní a chát, ktoré sú doslova záchrannou sieťou pre každého turistu. V tomto prehľade vám prinášame päť aktuálne otvorených a dostupných miest, kde môžete nájsť bezpečné prístrešie, teplo piecky a niekedy aj príjemnú spoločnosť uprostred hôr. Či už plánujete viacdňový prechod hrebeňom, alebo len hľadáte nocľah na víkendovej túre, tieto útulne vám poskytnú všetko, čo v horách potrebujete.

1.Útulňa Ďurková pod Chabencom

Táto tradičná drevená útulňa sa nachádza na južných svahoch mohutného Chabenca (1955 m), v západnej časti Nízkych Tatier. Je to jedna z najobľúbenejších zastávok na hrebeňovke a symbol komunitnej starostlivosti – o útulňu sa totiž pravidelne starajú dobrovoľníci.

Ako sa tam dostať?

Najjednoduchšia trasa vedie z obce Magurka (cca 2 hodiny výstupu). Alternatívou je dlhšia hrebeňová trasa z Donovál, ktorá trvá 6–7 hodín. V zime je prístup možný aj so snežnicami alebo skialpmi, no vyžaduje si skúsenosti.

Vybavenie

Vnútri nájdete jednoduché matrace, piecku na drevo, latrínu a zber dažďovej vody. Komfort je základný, no atmosféra jedinečná. Kapacita je približne 15–20 osôb, no počas sezóny môže byť útulňa rýchlo zaplnená.

Nepoznany liptov_horske chaty a utulne_turistika_utulna durkova_nizke tatry_j.majerciak_jesen 2023 6small_.jpg
Foto: https://www.visitliptov.sk/

Okruhy tém: Cestovanie Chaty Hory Nízke Tatry Stredné Slovensko Turistika útulne
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk