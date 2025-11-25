5 otvorených útulní a chát v Nízkych Tatrách: Kde prespať na hrebeňovke aj v zime?

Nízke Tatry ponúkajú nielen dychberúce výhľady a divokú hrebeňovku, ale aj sieť útulní a chát, ktoré sú doslova záchrannou sieťou pre každého turistu. V tomto prehľade vám prinášame päť aktuálne otvorených a dostupných miest, kde môžete nájsť bezpečné prístrešie, teplo piecky a niekedy aj príjemnú spoločnosť uprostred hôr. Či už plánujete viacdňový prechod hrebeňom, alebo len hľadáte nocľah na víkendovej túre, tieto útulne vám poskytnú všetko, čo v horách potrebujete.
1.Útulňa Ďurková pod Chabencom
Táto tradičná drevená útulňa sa nachádza na južných svahoch mohutného Chabenca (1955 m), v západnej časti Nízkych Tatier. Je to jedna z najobľúbenejších zastávok na hrebeňovke a symbol komunitnej starostlivosti – o útulňu sa totiž pravidelne starajú dobrovoľníci.
Ako sa tam dostať?
Najjednoduchšia trasa vedie z obce Magurka (cca 2 hodiny výstupu). Alternatívou je dlhšia hrebeňová trasa z Donovál, ktorá trvá 6–7 hodín. V zime je prístup možný aj so snežnicami alebo skialpmi, no vyžaduje si skúsenosti.
Vybavenie
Vnútri nájdete jednoduché matrace, piecku na drevo, latrínu a zber dažďovej vody. Komfort je základný, no atmosféra jedinečná. Kapacita je približne 15–20 osôb, no počas sezóny môže byť útulňa rýchlo zaplnená.