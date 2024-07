10 tipov na výlety s deťmi na východnom Slovensku

Východné Slovensko je región plný rozmanitých prírodných krás, historických pamiatok a technických pokladov. Ponúka zážitky na riekach, turistické výpravy po horách, aj návštevy malebných hradov a skanzenov. Či už hľadáte adrenalín, relaxáciu v prírode, alebo chcete spoznávať históriu a kultúru, východné Slovensko vás nesklame.

1. Chmarošský viadukt

www.slovakiatravel.sk

Tento železničný most pri Telgárte je prvou členenou oblúkovou konštrukciou zo železobetónu na československých tratiach. Nachádza sa na železničnej trati Červená Skala-Margecany, ktorá prekonáva výškový rozdiel 172 m na krátkom 12 km úseku. Jeho zaujímavou súčasťou je aj tunel Kornela Stodolu, jediný špirálovitý tunel na Slovensku. Chmarošský viadukt je tehlový železničný most s deviatimi oblúkmi, dlhý 113,6 metra a vysoký 18 metrov. Most je dominantou Gregorovej doliny a je viditeľný od cesty z Telgártu na Vernár. Pohľad na majestátne piliere je impozantný, a preto je považovaný za jednu najfotogenickejších technických stavieb na Slovensku. V blízkosti Chramošského viaduktu je možné urobiť si výlet na Kráľovu hoľu s vysielačom na vrchole, či vystúpiť na ruinu Muránskeho hradu.

2. ZOO Košice

www.zookosice.sk

Zoologická záhrada v Košiciach, nachádzajúca sa v malebnom prostredí Kavečianskej doliny, je druhou najväčšou ZOO na Slovensku a rozlohou jednou z najväčších v Európe. Založená bola v roku 1979 a dnes je lákadlom pre rodiny s deťmi hlavne kvôli viac než 150 druhom zvierat. Medzi najzaujímavejšie atrakcie patrí pavilón hrochov, ktorý umožňuje sledovať tieto obrovské zvieratá pod vodou a úspešný chov vzácnych druhov, ako sú biele tigre. V roku 2018 sa tu narodilo prvé mláďa tučniaka v histórii slovenských zoologických záhrad. Pre deti je tu aj kontaktná mini ZOO, vzdelávacie programy a ekologické aktivity, ktoré podporujú ochranu přírody, aj dinopark s realistickými modelmi dinosaurov v životnej veľkosti.

3. Pltníctvo na Dunajci

pltnici.sk

Pltníctvo na Dunajci pri Červenom Kláštore je jednou z najväčších turistických atrakcií na východnom Slovensku. Táto tradičná forma dopravy na drevených pltiach má bohatú históriu, ktorá sa datuje až do 11. storočia. Pltníci, oblečení v krojoch, sprevádzajú návštevníkov malebnou krajinou Pieninského národného parku, počas toho rozprávajú o histórii a prírode regiónu. Plavba na pltiach je dlhá približne 11 kilometrov a trvá asi 90 minút. Návštevníci môžu obdivovať úchvatné skalné útvary, zalesnené kopce a divokú rieku Dunajec. Jedným z najzaujímavejších miest na trase je monumentálny skalný útvar Tri Koruny, ktorý je symbolom Pienin. Pltníctvo na Dunajci je nielen adrenalínovým zážitkom pre všetky vekové kategórie. Plavba končí pri obci Lesnica, kde sa dá pokračovať vo výlete pešo alebo na bicykli.

4. Opálové bane, Dubník

www.travelguide.sk

Opálové bane v Dubníku sú historickou atrakciou s jednými z najstarších opálových baní v Európe. Návštevníci môžu preskúmať podzemné bane a obdivovať rôzne farebné opály, ktoré sa tu ťažili už od stredoveku. Múzeum v areáli poskytuje informácie o histórii ťažby a technikách získavania opálov. Jednou z atrakcií pre deti je možnosť hľadania opálov v špeciálnych oblastiach.

5. Skanzen a Múzeum ľudovej architektúry – Šarišské múzeum Bardejov

www.muzeumbardejov.sk

Skanzen a Múzeum ľudovej architektúry v Bardejove, súčasť Šarišského múzea, ponúkajú autentický pohľad na tradičný spôsob života v regióne. Nachádzajú sa tu historické drevené stavby ako chalupy a kostolíky, ktoré ukazujú, ako ľudia žili v minulosti. Návštevníci môžu vidieť interiéry starých domácností a zúčastniť sa na remeselných dielňach. Múzeum organizuje aj vzdelávacie programy pre školy a rodiny.

6. Vinianske jazero a Viniansky hrad

www.vinne.sk

Vinianske jazero je obľúbená rekreačná lokalita na východnom Slovensku, známa svojou čistou vodou a malebným prostredím. Ideálne je na plávanie, rybolov a vodné športy. Okolo jazera sa nachádzajú chodníky na prechádzky a cyklotrasy, čo z neho robí skvelé miesto pre rodinné výlety. Nedaleko od jazera sa týči Viansky hrad, zrúcanina stredovekého hradu. Hrad, postavený v 13. storočí, bol kedysi strategickým bodom na ochranu obchodných ciest. Dnes je obľúbeným cieľom pre turistov, ktorí si môžu prechádzať po jeho ruínach. Kombinácia jazera a hradu poskytuje návštevníkom zaujímavý mix prírodných aj historických zážitkov.

7. Zemplínska šírava a cyklotrasa

sirava.sk

Zemplínska Šírava, vodná nádrž na východnom Slovensku, ponúka široké možnosti na plávanie, vodné športy a relaxáciu pri vode. Okolo jazera sú aj plážové zóny, ktoré sú ideálne na rodinné pikniky a prechádzky. Pri Zemplínskej Šírave začína cyklotrasa, ktorá vedie až do Strážskeho. Táto cyklotrasa je obľúbená medzi cyklistami kvôli svojej malebnej scenérii. Trasa lesíkmi, lúkami, vinicami a malými obcami a ponúka rôzne možnosti na oddych aj občerstvenie. Cyklisti môžu kombinovať svoju jazdu s návštevou miestnych pamiatok a přírody.

8. Betliar

www.snm.sk

Betliar je malebná obec v juhovýchodnom Slovensku, známa svojím krásnym kaštieľom, ktorý je jednou z najvýznamnejších historických pamiatok v regióne. Kaštieľ Betliar, postavený v 18. storočí, sa môže pochváliť bohatou architektúrou a rozsiahlym parkom, ktorý obklopuje budovu. Prezrieť sa dajú jeho pôvodné interiéry, vrátane elegantných salónov a historického nábytku. Okrem kaštieľa je v obci zaujímavé aj miestne múzeum, ktoré ponúka pohľad na históriu a kultúru oblasti. Betliar je tiež známy svojou krásnou prírodou a turistickými chodníkmi v okolí, V parku pri kaštieli Betliar sa nachádza Veľký rímsky vodopád, okrem neho je tu aj jazero Betliar, ktoré je vhodné na relaxáciu. Obidve atrakcie sú súčasťou parku

9. Nová Sedlica, Náučný chodník pod tmavou horou, Domček deduška Večerníčka

www.sdetmi.sk

Nová Sedlica je najvýchodnejšia obec na Slovensku, nachádza sa blízko slovensko-poľských hraníc. Tento kút krajiny je známy nádhernou prírodou a unikátnym náučným chodníkom pod tmavou horou. Tento chodník vedie cez krásne lesné oblasti a popri ňom sú informačné tabule o miestnej flóre a faune. V obci sa tiež nachádza Domček deduška Večerníčka, ktorý je obľúbenou atrakciou pre rodiny s deťmi. Tento domček, inšpirovaný postavičkou z detských rozprávok.

10. Dobšinská ľadová jaskyňa

www.turisticky.sk

Dobšinská ľadová jaskyňa je jedna z najvýznamnejších ľadových jaskýň na svete a je súčasťou svetového prírodného dedičstva od roku 2000. Jaskyňa má dĺžku 1491 m a vertikálne rozpätie 75 metrov. Objavená bola v roku 1871. Je významným zimoviskom pre netopiera fúzatého. Okrem tohto vzácneho druhu sa v jaskyni nachádzajú aj netopier pobrežný a netopier riasnatý, ktoré sú na Slovensku veľmi ojedinelé.